الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الجسر: يظنون أنهم بهزيمتي ينتصرون على الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر النائب سمير الجسر أن " القوانين الانتخابية غيرت طريقة التواصل مع الناس وغيرت طريقة خوض المعركة وأبقت بعذ الأساسيات كما هي".

وقال في حديث الى تلفزيون "المستقبل" ان "الناس اليوم محرومة من اختيار نوابها، أما قبل فكان بالامكان الانتخاب حسب الاعتبار الشخصي أي تشكيل اللائحة التي يريدها الناخب، اما في ظل القانون النسبي، فالفرد يستطيع اخذ قرار سياسي، وخيارات الصوت التفضيلي تبقى حسب من ترى طموحانه".

أضاف:" الناس بدأت تستوعب الموضوع اكثر ونحن كنا نلفت الانتباه بالذات للمتعلمين ان لا يتنازلوا عن دورهم، لان المتعلمين اذا تنازلوا عن دورهم مشكلة كبيرة، فهم البوصلة في كل عمل سياسي"، مشيراً الى أن " قناعات كثيرة بدأت تتكون عند الناس لم تكن من قبل 4 شهور".

تابع:" خصوم الحريري في طرابلس ظنوا تجاوزوه وقادرون على القيام بخروقات والتغلب عليه، معتمدين بذلك على عدة أمور منها الدعم السياسي، حيث أن البعض يظن ان قوة بيت الحريري قائمة على المال. وبرايي المال لا يستطيع ان يغلب الانتماء السياسي وقوة تيار المستقبل ليست مرتبطة بالمال انما بتعلق الناس فيهم لانهم لديهم تمثيل قوي". واعتبر الجسر أن " انا العفوية التي استقبل بها الحريري كانت معبرة وما حصل شيء لا يصدق".

وسئل الجسر : اين كان قرار طرابلس عندما طلب ميقاتي سنة ال2009 الترشح على لائحة المستقبل ؟ هل ممكن ان يصرح ميقاتي ان مشكلة طرابلس بدأت من 30 سنة مع آل الحريري؟

ورأى أن "من يريد ان يقود الناس لا يجب ان ينتظر ما يريد الناس بل ان يفتش على مصلحة الناس و يقودها وهذا ما يتميز به الرئيس سعد الحريري".

واعتبر أن تغير المزاج السني في طرابلس بني على اعتبارات مالية من بعض الأحزاب مستغلين الأزمة المالية التي مر بها آل الحريري للانقضاض عليهم".

وقال الجسر:" هناك تنسيق ايجابي مثل أن يعمل اثنان لينقضوا على واحد وتنسيق سلبي في ظل الشعارات وعلى سبيل المثال لائحة اللواء اشرف ريفي التي كان عنوانها السياسي حزب الله وسوريا والاتهام لم يكن لتيار "المستقب"ل بل للوزير فيصل كرامي باعتباره مع المقاومة اي هناك تنسيق غير مباشر".

وأكد أن " الهدف كله الانقضاض على تيار المستقبل واعتقد أن الناس واعية لهذا الموضوع وردة الفعل ستكون واعية لان الرئيس الحريري حاجة وطنية لاستقرار البلد".

وعلق الجسر على الهجوم الذي يتعرض له من لائحة العزم قائلاً:" هم يظنون انهم اذا هزموا سمير الجسر اي انهم انتصروا على سعد الحريري".

وأوضح الجسر أن " طرابلس بحاجة الى 3 اشياء اساسية بالمدينة، اولا التسريع وبدا العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة وتشجيع العمل على الاستثمارا، واعطاء تحفيزات للمستثمرين وهذا كله سيضخ اموال في المدينة، ومعرض رشيد كرامي الدولي بحاجة الى عمل اداري وان يدخل القطاع الخاص ليستثمر".

واعتبر الجسر أنه "سنحصل على حاصل جيد و عدد مقاعد جيدة مؤكداً أن لديه قناعة ان كتلة المستقبل ستعود اكبر كتلة في المجلس". خاتماً بالقول:" طرابلس هي ببعدها السياسي الوطني وتركيبتها الديموغرافية تشكل عمق اساسي لاي رئيس حكومة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر