الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: زيارة الحريري لصيدا تتوج حرصه على التواصل مع الناس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصفت رئيسة لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين النائب بهية الحريري الزيارة المرتقبة للرئيس سعد الحريري لمدينته صيدا الأربعاء بالهامة ، وبأنها تأتي لتتوج ما رأيناه ونراه خلال جولات الرئيس الحريري في المناطق التي زارها من حرصه على التواصل مع الناس وستكمل المد الشعبي الذي يعبر عن محبة الناس له . وقالت الحريري ان المشهد الذي نراه خلال جولات الرئيس الحريري يكبّر القلب وان شاء الله يكمل ويترجم في السادس من أيار بثقة الناس ودعمهم للوائح سعد الحريري في كل المناطق التي يخوض فيها الاستحقاق ، لأن محبة الناس هي التي تقوي سعد الحريري وتمنحه القوة والقدرة اكثر على تحصيل حقوقهم ومتابعة مسيرة تعزيز الاستقرار وبناء الدولة والنهوض بهذا البلد ، لافتة الى ان صيدا ستكون في استقبال ابنها سعد الحريري كما كانت تستقبل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وستعبر عن وفائها لمسيرة ونهج ومشروع الرئيس الشهيد .



الحريري تابعت التحضيرات للزيارة في سلسلة لقاءات عقدتها في مجدليون . وهي كانت واصلت لقاءاتها مع العائلات في صيدا وخارجها تحضيرا للإستحقاق الانتخابي الأحد المقبل وللتداول في اوضاع المدينة، فشاركت في لقاء وعشاء دعا اليه منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعقيلته لارا الجبيلي في دارته في مجدليون وحضره جمع من الشخصيات والنخب الثقافية والفكرية والاجتماعية وشارك فيه المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين ، حيث كان حوار حول الشأن الانتخابي واوضاع المدينة حياتيا وبيئيا.



وشاركت الحريري وشمس الدين في لقاء دعا اليه ابراهيم محيي الدين البوبو في منزله في حي المغارة في عين الدلب ، كما لبت الحريري وشمس الدين دعوة محي الدين محمد الديماسي " ابو ربيع " الى لقاء شعبي في منزله في عبرا ، والتقت الحريري وبحضور شمس الدين آل حفوضة في منزل صهرهم عبد الله البزري في الهلالية ، وعقدت لقاء بدعوة من نزيه الظريف في منزله في المية ومية .



الحريري اكدت على اهمية المشاركة بكثافة في انتخابات السادس من أيار والاقتراع لنهج ومشروع رفيق الحريري، وللمشروع الذي نهض بهذه المدينة وحماها من مشاريع كثيرة كانت تستهدفها وتريد التسلط عليها والإمساك بقرارها .. وقالت : برنامجنا واضح وتوجهنا واضح وهو متابعة مسيرة رفيق الحريري مع سعد رفيق الحريري ومتكلون على الله تعالى اولا ، ثم على وعي الناس لأن مشروعنا هو مشروع بلد وليس مشروع فئة . المصدر : مكتب النائب بهية الحريري لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر