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المرشح وليد البعريني زار إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع
 
 
 
 
 
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١ ايار ٢٠١٨
 
زار المرشح عن المقعد السني على لائحة "المستقبل لعكار" وليد البعريني، مركز إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في ببنين- العبدة، حيث إستقبله كل من رئيس الإتحاد أحمد المير، نائب الرئيس رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي، رئيس بلدية وادي الجاموس الشيخ خضر عكاري، رئيس بلدية بقرزلا حنا سمعان، رئيس بلدية الحميرة إلياس سليمان، ممثل بلدية جديدة القيطع الدكتور صلاح اسماعيل، رئيس بلدية قبة شمرا خالد الاسمر، رئيس بلدية مجدلا محمد الاسمر، رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم ورئيس بلدية المحمرة عبد المنعم عثمان.

وكان تداول في الشأن الإنتخابي والشأن العام، وقد دعا البعريني الى "التكاتف من أجل الإنماء وتعزيز العمل الخدماتي في القرى والبلدات العكارية"، آملا "أن يقف الجميع في هذا الاستحقاق الى جانب لائحة المستقبل كاملة".

بدوره تمنى المير ورؤساء البلديات "التوفيق للبعريني في الاستحقاق المقبل وأن يكون كما عهدناه دائما ساعيا للخير ولما فيه تطوير عكار وازدهارها".
المصدر : وطنية
 
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