رأى المرشح عن المقعد السني في عكار على لائحة "المستقبل لعكار" طارق المرعبي "ان محاولات النيل من الرئيس سعد الحريري وتحجيم دوره السياسي من قبل تجار السياسة والمال والغرف السوداء التي تهدف الى اسقاط الاعتدال والاعمار والانماء والعيش الواحد لن تصل الى نتيجة والشعب سيقول كلمة الحق بوجه الباطل".



كلام المرعبي جاء خلال جولته الانتخابية في عكار العتيقة والشقدوف وعين الدهب وقال: "ان عكار لن تكون الا وفية للرئيس الحريري ولن ينجروا اهلها للتآمر عليه فهم يعطون دروسا بالوفاء لمن تخيل لنفسه انه يستطيع استدراجهم بالاموال او بالمواقف المزيفة الفتنوية التي تهدم ولا تبني"، مضيفا "لو أخذهم الرئيس الحريري على لوائحه لكانوا عظموه".