الثلثاء في ١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:53 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
طارق المرعبي: محاولات النيل من الحريري لن تصل الى نتيجة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ ايار ٢٠١٨
 
رأى المرشح عن المقعد السني في عكار على لائحة "المستقبل لعكار" طارق المرعبي "ان محاولات النيل من الرئيس سعد الحريري وتحجيم دوره السياسي من قبل تجار السياسة والمال والغرف السوداء التي تهدف الى اسقاط الاعتدال والاعمار والانماء والعيش الواحد لن تصل الى نتيجة والشعب سيقول كلمة الحق بوجه الباطل".

كلام المرعبي جاء خلال جولته الانتخابية في عكار العتيقة والشقدوف وعين الدهب وقال: "ان عكار لن تكون الا وفية للرئيس الحريري ولن ينجروا اهلها للتآمر عليه فهم يعطون دروسا بالوفاء لمن تخيل لنفسه انه يستطيع استدراجهم بالاموال او بالمواقف المزيفة الفتنوية التي تهدم ولا تبني"، مضيفا "لو أخذهم الرئيس الحريري على لوائحه لكانوا عظموه".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ ايار ٢٠١٨ - موسى بلقاء في عكار: الشأن التربوي سيكون أولويتنا »
١ ايار ٢٠١٨ - الجسر: يظنون أنهم بهزيمتي ينتصرون على الحريري »
١ ايار ٢٠١٨ - بهية الحريري: زيارة الحريري لصيدا تتوج حرصه على »
١ ايار ٢٠١٨ - المرشح وليد البعريني زار إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع »
١ ايار ٢٠١٨ - سلام: الوقوف الى جانب الرئيس الحريري يتعلق بمواجهة »
١ ايار ٢٠١٨ - قاطيشا لأهالي جبل أكروم: ستكون أصواتكم في 6 أيار صورة »
١ ايار ٢٠١٨ - الحريري بغداء تكريمي لعمال المستقبل: تثقوا بمن يقود »
١ ايار ٢٠١٨ - الايوبي استقبل الجراح ونادر الحريري والقادري »