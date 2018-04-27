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الثلثاء في ١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:53 م
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السعودي يقيم حفل استقبال رسمي وشعبي للرئيس الحريري في القصر البلدي غداً
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١ ايار ٢٠١٨
يقيم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي استقبال رسمي وشعبي لإبن صيدا البار دولة رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري يوم الاربعاء في ٢ أيار الجاري الساعة الثالثة عصرا في بلدية صيدا.
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