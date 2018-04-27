يقيم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي استقبال رسمي وشعبي لإبن صيدا البار دولة رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري يوم الاربعاء في ٢ أيار الجاري الساعة الثالثة عصرا في بلدية صيدا.



الدعوة عامة

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