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السعودي يقيم حفل استقبال رسمي وشعبي للرئيس الحريري في القصر البلدي غداً
 
 
 
 
 
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١ ايار ٢٠١٨
 
يقيم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي استقبال رسمي وشعبي لإبن صيدا البار دولة رئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري يوم الاربعاء في ٢ أيار الجاري الساعة الثالثة عصرا في بلدية صيدا.

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