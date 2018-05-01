استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان عزام الأيوبي صباح اليوم، وزير الإتصالات جمال الجراح والسيد نادر الحريري والنائب زياد القادري والمرشح محمد القرعاوي، في حضور علي أبو ياسين والدكتور وليد السروجي، في مركز الجماعة في بيروت.



وقد تباحث الطرفان في الأجواء العامة التي تمر بلبنان والمنطقة، والتحديات التي تنتظر الساحة الوطنية والإسلامية على السواء، وتم التأكيد على أن " خياراتهم في الانتخابات النيابية تعبر عن قراءة كل فريق لواقعه الإنتخابي بعيدا عن أي حسابات أخرى".



كذلك جرى التطرق "لظروف منطقة البقاع الغربي وحساباتها الإنتخابية، وعلى إبقاء قنوات التواصل قائمة في سبيل تذليل العقبات وتحقيق أفضل النتائج لساحتهما المشتركة".