الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار قاطيشا لأهالي جبل أكروم: ستكون أصواتكم في 6 أيار صورة عن نهجكم المستقيم وسعيكم لبناء دولة المؤسسات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد مرشح "القوات اللبنانية" عن المقعد الأرثوذوكسي على لائحة "المستقبل لعكار"، العميد المتقاعد وهبه قاطيشا أن "أهالي جبل أكروم العكارية هم حصة المؤسسة العسكرية ورأس حربة في الدفاع عن لبنان، وستكون أصواتهم في صناديق الاقتراع في 6 أيار، صورة عن نهجهم المستقيم وسعيهم لبناء دولة المؤسسات".



كلام قاطيشا، جاء خلال لقاء سياسي، عقد في مركز حزب "القوات اللبنانية" في جبل أكروم، حضره أكثر من 500 شخص من فاعليات قرى المنطقة، بالإضافة إلى منسق "القوات" في عكار جان الشدياق، رئيس المركز أحمد إسماعيل، الذي رحب بالحضور، مؤكدا "مبادئ العيش المشترك وثورة الأرز".



قاطيشا



وتوجه قاطيشا إلى أهالي القرى السبع في جبل أكروم قائلا: "أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء ونحنا أهل، كنا أهلا في المؤسسة العسكرية، التي جمعتنا، ونحن اليوم أهل في سبيل بناء وطن المؤسسات يدا بيد"، معتبرا أن وجوده بين أهله في أكروم "هو تأكيد مرة جديدة أن لا لبنان بدون ثورة الأرز".



وقال: "اليوم ثورتنا على الفساد وعلى حرمان عكار من أبسط حقوقنا. هلموا نشبك الأيادي في 6 أيار، لتقول عكار كلمتها، وتصوت لحقها بالعيش الكريم وفرص العمل والإنماء المتوازن".



ولفت إلى أن "المبادئ التي تقوم عليها حملته الانتخابية من محاربة الفساد إلى رفض السلاح غير الشرعي، إلى العيش المشترك مع العالم العربي".



وشدد على أن: "هدفنا كحزب قوات لبنانية، أن نقوي عكار وسنكون رأس حربة في إنمائها. فنحن كما رأيتم نهج وزرائنا نقلل الكلام الرنان، ونكثر الأفعال البناءة لخدمة المواطن والمجتمع. أول ما سأعمل له هو تشكيل خلية عمل من المتخصصين لدراسة أهم المشاريع، التي يمكن أن تفيد عكار، وعلى رأسها إقامة مصنع للصناعات التحويلية لتصريف الإنتاج الزراعي بدل أن تكسد محاصيلكم".



وقال: "عكار محرومة من أهم المرافق الحيوية، من المستشفيات إلى الجامعات إلى المشاريع التي تخلق فرص العمل"، مؤكدا أنه "لا يصنع المعجزات، ولكنه سيكون صوت كل عكاري محروم في المجلس النيابي".



وختم "إمنحوني شرف تمثيلكم في 6 أيار، وسأمنحكم صوتا صادحا في المجلس من أول يوم، أستلم فيه مهامي كنائب، إلى ما بعد انتهاء ولايتي النيابية. فنحن حزب يسلم الشعلة من جيل إلى جيل والأمانة بيدنا لا تضيع أبدا".



ثم أجاب قاطيشا عن أسئلة الحضور، وتلى اللقاء مأدبة غداء على شرفه. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر