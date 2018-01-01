الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهيّة الحريري تكرّم المخترع وسيم الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرمت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري المخترع الصيداوي الشاب المهندس وسيم الحريري (خريج مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري ومدرسة الفنون الانجيلية في صيدا وجامعة رفيق الحريري) بمنحه درع ووسام منتدى الطائف المدني، تقديرا لإنجازه العلمي ولفوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية لابتكارات العلوم والتكنولوجيا لعام 2018 عن اختراعه "روبوت" يوزع وجبات الطعام على مرضى المستشفيات في التوقيت الصحيح.





جاء ذلك خلال لقاء دعت اليه في دارة العائلة في مجدليون، حضره حشد من الفاعليات التربوية والصحية والإقتصادية والإجتماعية من صيدا والجوار، وبمشاركة والدة وسيم نجوى اليحيى الحريري وادارتي مدرستي وسيم، البهاء والانجيلية.





وعبرت الحريري عن فخرها واعتزازها بوسيم وبما حققه، معتبرة انه "مصدر فخر واعتزاز لمدينته ووطنه"، وقالت: "هذه المناسبات تعني لي الكثير، وكل ما له علاقة بالجيل الجديد والشباب والتفوق ورفع اسم المدينة اعتز به، ومن الموقع الذي انا فيه ادعو لإبراز ومواكبة ودعم كل مبدع لبناني في اي مجال من المجالات لنشجع الشباب على السير على خطاه".

وأضافت: "هذه المدينة اعطت الوطن رجالات كبارا واليوم تعطي صيدا ويعطي لبنان كل العالم والانسانية والبشرية مبدعين وعلماء واعلاما في غير مجال وهم مدعاة فخر واعتزاز لوطنهم واهلهم".

ونوهت الحريري بدور ونشاط المجتمع المدني في المدينة بكل قطاعاته الصحية والاستشفائية والتربوية والأهلية والاجتماعية والاقتصادية.



من جهته شكر وسيم النائب الحريري على مبادرتها، معربا عن فخره بأنه خريج مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري ومدرسة الفنون الانجيلية في صيدا وابن هذه المدينة وقال: "ما وصلت اليه لا اعتبره انجازا وانما واجب علي تجاه وطني. وأن أعود اليوم لأكرم في بلدي فهذا له طعم خاص".



واشار وسيم الى انه "عاد الى لبنان ليؤسس عملا وشركة، وان هذا الأمر وضعه نصب عينيه منذ اللحظة الأولى التي سافر فيها وكان الهدف الأساسي ان يبني جسرا دائما مع بلده حيثما توجه". وقال: "برأيي الابتكار هو مسيرة تتابع يسلم المبتكر من يليه ليعمل معه او يكمل عنه وهذا يزيد المسؤولية"، معتبرا "ان بداخل كل شخص مبتكرا ولكنه بحاجة لفرصة، وان هناك مثل وسيم الحريري ألوف الشباب اللبنانيين ينتظرون هذه الفرصة"، متوجها الى "الشباب بأن يكونوا ليس مثل وسيم الحريري بل احسن منه".



كما كانت كلمة لمدير مدرسة الفنون الانجيلية الدكتور روجيه داغر، عبر فيها عن فخر المدرسة بخريجيها المخترع وسيم الحريري، متمنيا له التوفيق، كما كانت مداخلات لعدد من الحاضرين نوهوا فيها بما حققه وسيم واثنوا على نبوغه العلمي.



وتخلل اللقاء عرض فيلم خاص عن المخترع الحريري وما حققه من انجاز علمي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر