الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري: بعد 6 ايام سيسمعون صوت بيروت في صناديق الاقتراع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّ بيروت 'كانت وستبقى عاصمة المارد الازرق والوفاء لرفيق الحريري وعاصمة متابعة المسيرة مع سعد الحريري، ولا شيء في الكون يمكن ان يغيّر لونها او يستولي على قرارها او يمحي دورها”.



وقال الحريري، خلال مهرجان شعبي حاشد اقامه النادي 'الرياضي” في المنارة، تكريما للرئيس الحريري بحضور مرشحو لائحة 'المستقبل لبيروت”: لقد حاولوا في السابع من ايار، وبقيت بيروت خرزة زرقاء في عيون كل من يحاول اهانتها، وفي السادس من ايار سيسمعون صوت بيروت في صناديق الاقتراع”.



ولفت الحريري الى أنّ 'هناك أناس مندهشون من الحماس والإندفاع والمحبة التي يشرفني فيها أهلي في كل المناطق، من شبعا الى البقاع والإقليم والشمال، والآن هذه المحبة الغالية على قلبي في بيروت. هناك أناس مندهشون ومتفاجئون، ولكن بصراحة انا لست متفاجئا، أبدا، بمحبتكم”.



وأكد الحريري أنّ 'أغلى رأسمال، وأكبر ثروة اورثني اياها حبيب بيروت وأهل بيروت، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي محبة الناس، في بيروت وفي كل لبنان”، قاءلا إنّ 'من يشمت بي ويتوهم أنّ أهلي في بيروت وفي كل لبنان سيتخلون عني، لأـنّني اواجه مشاكل مالية، لا يفهمون شيئا، ولا يفهمون أن المشاكل المالية لا تغيرني”.



وتابع: 'لا يفهمون انكم انتم أيضا، تواجهون مشاكل مالية، وانكم لن تغيروا، لا مبادئكم، ولا أخلاقكم، ولا كرامتكم، انهم لا يفهمون شيئا، ولا يدركون انه طالما انتم الى جانبي، واني املك محبتكم، فلن ايأس.



انهم لا يفهمون بأنّكم انتم أيضا، أهلي وأحبائي، الناس الطيبون، الناس العاديون، ملح الأرض والوفاء، تتعرضون ولكنكم لا تيأسون، أنا واياكم لا نيأس، أنا واياكم، مثل الملاكم، الذي يدخل الحلبة، ويواجه ملاكما بلا أخلاق وبلا شرف، وحكم 'زعبير”، ولكنه يبقى واقفا. يتلقى ضربة، وثانية وثالثة، ويقع مرة واثنتين وثلاثة، وفي كل مرة يقف من جديد.. أنا واياكم لن نيأس، وسنواجه، وسننتصر معا بإذن الله”.



وأضاف: 'قصتنا تشبه بعضها، وتشبه بيروت، وأنا متأكد ان بيروت دائما دائما دائما، تعود وتنهض من جديد.



لكم معي امانة يجب ان اوصلها لكم، لكم معي سلام، من أهلكم واحبائكم في عكار، وطرابلس والمنية والضنية والكورة والبترون، الى أغلى الاحباب وأطيب الناس في بيروت.



خلال اسبوع اكتشفت محبة الناس في كل المناطق لبيروت. لأن من يحب سعد الحريري بالتاكيد يحب بيروت، والذي يقف الى جانب سعد الحريري وتيار المستقبل يقف الى جانب بيروت، التي بدورها تقول للجميع، إنّها تقف في الصف الامامي لحماية القرار الوطني وعروبة البلد”.



وختم الرئيس الحريري قائلا: 'اليوم، وغدا، وفي ٦ ايار، وفي كل زمان ومكان، لا شيء في الكون يمكن ان يغير لون بيروت، ويستولي على قرارها، أو يمحو دورها!



حاولوا ذلك في ٧ أيار، ولكن بيروت بقيت خزرة زرقاء في عيون كل من يحاول اهانتها. و في 6 أيار، بعد 6 ايام، سيسمعون صوت بيروت في صناديق الاقتراع”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر