الثلثاء في ١ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حبيش: نتمنّى أن تكون الانتخابات مليئة بالأمل والأمان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ ايار ٢٠١٨
 
تمنّى النائب هادي حبيش بمناسبة عيد العمال وفي بداية الشهر المريمي "أن تكون الانتخابات مليئة بالأمل والأمان. كل عام وعمال عكار ولبنان بألف خير".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ ايار ٢٠١٨ - المشنوق: نواجه 7 لوائح بلا أي مشروع سياسي »
١ ايار ٢٠١٨ - كبارة: الاستقرار الاجتماعي ركيزة الاستقرار الأمني »
١ ايار ٢٠١٨ - بسبب الطقس "التقدمي" يؤجل مهرجانه المركزي »
١ ايار ٢٠١٨ - سلام: عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا »
١ ايار ٢٠١٨ - بهيّة الحريري تكرّم المخترع وسيم الحريري »
١ ايار ٢٠١٨ - أحمد الحريري من صيدا: يحاولون اغتيال الحريرية »
١ ايار ٢٠١٨ - المراد: 7 أيار سيكون يوما مجيدا للبنان و"المستقبل" »
١ ايار ٢٠١٨ - الخطيب: زيارة الحريري لحاصبيا أعطت الأمل بان منطقتنا »