تمنّى النائب هادي حبيش بمناسبة عيد العمال وفي بداية الشهر المريمي "أن تكون الانتخابات مليئة بالأمل والأمان. كل عام وعمال عكار ولبنان بألف خير".



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