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بسبب الطقس "التقدمي" يؤجل مهرجانه المركزي
 
 
 
 
 
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١ ايار ٢٠١٨
 
صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
"بسبب الظروف المناخية، يعلن الحزب التقدمي الإشتراكي عن تأجيل المهرجان المركزي الذي كان مقررا اليوم إلى يوم الجمعة 4 أيار 2018 الساعة 5 مساء في المرج - بعقلين".
 
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