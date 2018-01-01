صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

"بسبب الظروف المناخية، يعلن الحزب التقدمي الإشتراكي عن تأجيل المهرجان المركزي الذي كان مقررا اليوم إلى يوم الجمعة 4 أيار 2018 الساعة 5 مساء في المرج - بعقلين".