غرد الرئيس تمام سلام عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا، وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني".



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