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سلام: عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا
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١ ايار ٢٠١٨
غرد الرئيس تمام سلام عبر "تويتر" بمناسبة عيد العمال قائلا: "عمال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا، وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني".
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