الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أحمد الحريري من صيدا: يحاولون اغتيال الحريرية السياسية وإلغائها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قام الأمين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري، بجولة على مدى يومين في مدينة صيدا، تخللها أكثر من محطة في سوق بيع الخضار بالجملة 'الحسبة”، وفي المدينة الصناعية الأولى في المدينة، وعدد من اللقاءات



وتفقد اوضاع اصحاب محال بيع الخضار والفاكهة بالجملة 'حسبة صيدا”، يرافقه رئيس لجنة الحسبة في البلدية عضو المجلس البلدي ابراهيم الحريري، حيث تم التداول في الشأن الانتخابي واوضاع المدينة ككل .



كما تفقد المؤسسات الصناعية والحرفية والمهن في المدينة الصناعية الأولى في صيدا، مطلعاً من اصحابها والعاملين فيها على اوضاع هذه المؤسسات وشجون القطاع .



ثم لبى أحمد الحريري دعوة القنصل وسام حجازي الى لقاء في منزله في صيدا، حضره مرشح لائحة 'التكامل والكرامة” في دائرة صيدا جزين عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين، وحشد من الشخصيات الصيداوية ورجال الأعمال .



كما شارك في لقاء تكريمي وغداء اقامه عضو جمعية تجار صيدا وضواحيها زكريا العربي في منزله في عبرا، على شرف رئيسة لائحة التكامل والكرامة النائب بهية الحريري، في حضور المرشح شمس الدين ومنسق عام 'تيار المستقبل” في الجنوب ناصر حمود وجمع من الشخصيات والمدعوين.



ودعا أحمد الحريري إلى التصويت بكثافة لبهية الحريري لأنها تمثل مشروع رفيق الحريري الذي يتعرض اليوم لاستهداف كبير . وقال: 'كما حاولوا اغتيال الحريرية السياسية في انتخابات العام 2004 ، ها هم يحاولون اغتيالها اليوم من خلال محاصرتها والغائها في مسقط راسها صيدا لكنهم لن ينجحوا في ذلك”.



ولفت الى 'أن تيار المستقبل اختار التحالف مع مستقلين في دائرة صيدا جزين ضمن لائحة تشبه المدينة وتحالفات قريبة الى واقع المدينة انسجاما مع قيم صيدا ، وتنطلق مما أنجز وينجز في المدينة في استشراف المرحلة المقبلة ومقاربة وتلبية تطلعات اهلها المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر