A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" محمد المراد أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى الشمال "تاريخية واتسمت بالتمايز الشديد والاهمية الكبرى لناحية الامكنة التي تعمد زيارتها الرئيس سعد الحريري في عكار تحديدا".



وقال المراد، في حديث الى إذاعة "الشرق": "عندما قرر الرئيس الحريري الذهاب الى عكار كان شرطه الاساسي زيارة الناس وقراهم وشوارعهم ومنازلهم وهذا ما حصل، وكان للرئيس ما يقارب الـ19 محطة".



كما أشار الى أن "هناك تعطشاً لدى الاكثرية للتقرب أكثر من الرئيس سعد الحريري"، وأضاف: "الرئيس الحريري خلال زيارته رأى الوضع في عكار والحرمان والمآسي وموضوع الانماء فيها".



وأكد ان "الرئيس الحريري وفي الحكومة المقبلة لديه قرار بالاهتمام بكل المناطق المحرومة إن كان في عكار أو الشمال أو البقاع او الجنوب".



وردا على سؤال، أوضح المراد ان "الإدارة الانتخابية في ظل هذا القانون الجديد ليست موحدة لكل المناطق خصوصا أن هذا القانون أنتج تحالفات مختلفة من منطقة الى أخرى وبالتالي هناك إدارة مركزية للعملية الانتخابية على مستوى "تيار المستقبل" لكل لبنان وهناك إدارة جزئية لكل دائرة من الدوائر الموجود فيها "تيار المستقبل" .



وأكد ان "زيارة الرئيس الحريري الى الشمال اعطت ضخا اضافيا والجميع رأى وشاهد محبة الناس للرئيس الحريري وقربهم منه وتفاعلهم معه"، مشددا على ان "تيار المستقبل في دائرتي الشمال الاولى والثانية سيكون باذن الله النجم الساطع وسيكون النجاح والفائز بعدد من المقاعد سيفاجئ كثيرين، و7 أيار ان شاء الله سيكون يوما مجيدا للبنان ولتيار المستقبل". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر