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توضيح من مكتب فرعون حول المرشح مخجيان
 
 
 
 
 
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١ ايار ٢٠١٨
 
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون البيان الآتي: "أوردت وسائل إعلام معلومات عن ميزات ما زال يتلقاها المرشح سيبوه مخجيان من مكتب الوزير فرعون، بصفته السابقة فيه، وهو أمر نرفض الحديث عنه في وسائل الإعلام لأنه يرتبط بأخلاقيتنا في التعامل.

وإننا إذ نكرر ما أوردناه في بيان سابق عن تمنياتنا الخير لمخجيان، نؤكد بأن ما من رابط سياسي أو انتخابي يجمعنا به في هذه الانتخابات، ولذلك نطلب من جميع المناصرين الالتزام بالتصويت للائحة "بيروت الأولى" وعدم تشتيت الأصوات في استحقاق يحمل صفة المصيري"
المصدر : mtv
 
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