الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري اختتم جولته الشمالية: مشروعنا رفع التهميش عن الشمال A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الشمال مختتماً صولات وجولات من المحبة والوفاء على امتداد الفيحاء والمنية والضنية وعكار والكورة والبترون حاملاً معه هموم المنطقة واحتياجاتها ومتعهداً العمل على رفع التهميش اللاحق بها.



وهو ما فنده بالأمس أثناء زيارته غرفة التجارة والصناعة في طرابلس مؤكداً السعي إلى 'تحويلها بيئة حاضنة” للشركات والاستثمارات من ضمن خطة تعتزم نقلها من أرضية محاور الاقتتال والحرمان التي أغرقتها بها الوصاية المخابراتية وممثلوها في السلطة، إلى جعلها أرضية خصبة لـ”المحاور الاقتصادية” الهادفة إلى 'تعزيز دور طرابلس كمركز اقتصادي أساسي يوفر آلاف فرص العمل للمدينة ولشبابها ويسهم في تحقيق النمو المستدام فيها وانطلاقا منها لكل لبنان”.



وأوضح الحريري أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور بدءاً من تسويق طرابلس وإعادتها إلى الخارطة السياحية محلياً وعربياً ودولياً، مروراً بتعزيز دورها كمنصة لوجستية وتكنولوجية، وصولاً إلى تحسين الخدمات العامة والتقنية وجذب الاستثمارات وإعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي وتعزيز المهارات المهنية وتهيئتها للقطاعات الجديدة.



وأمس، اختتم الحريري جولته الشمالية بزيارة كل من الكورة والبترون، حيث استهلها بداية من بلدة بتوراتيج يرافقه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب نقولا غصن الذي دعا الناخبين إلى إعطائه 'الصوت التفضيلي”، كما زار بلدات ددة وبرغون وكفريا وتلة العرب ونخلة، وصولاً إلى بلدة راسنحاش البترونية، داعياً أهاليها إلى إعطاء الصوت التفضيلي 'لصديقي جبران باسيل”.



وإذ لاقت جولاته في مختلف البلدات زخماً شعبياً مؤيداً لمسيرته السياسية وخياراته الانتخابية، شدد الحريري على أهمية 'المحافظة على التوافق الحاصل” في البلد، قائلا: 'نحن في هذه الانتخابات أجرينا عدة تحالفات وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص تحالفنا مع التيار الوطني الحر”.



وكان الرئيس الحريري قد زار منزل اللواء الشهيد وسام الحسن حيث كان في استقباله والد الشهيد ونجله مازن وعدد من أفراد العائلة، ثم زار يرافقه مكاري وغصن النصب التذكاري للواء الشهيد في بلدة بتوراتيج حيث وضع إكليلاً من الزهر على النصب في حضور والده عدنان الحسن وحشد من أهالي البلدة.



كما شملت لقاءاته أمس كلا من وفد العسكريين المتقاعدين الذي وعده بدراسة المذكرة التي قدمها له لمساواتهم في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ووفد من ذوي وعائلات الموقوفين الإسلاميين الذي أكد له أنّ قانون العفو يدرس بعناية آملاً الانتهاء منه في وقت قريب.



في حين زار الحريري المهندس معن كرامي الذي استعرض معه 'العلاقة التي كانت قائمة بين الرئيسين الشهيدين رفيق الحريري ورشيد كرامي، معرباً خلال اللقاء عن مد يده 'إلى يد الرئيس الحريري” باعتبار أنهما تربطهما 'المبادئ نفسها تمسكاً بعروبة لبنان ووحدته” المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر