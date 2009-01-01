الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: عنواننا الأساسي حماية صيدا وتكبير اقتصادها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رعت رئيسة لائحة "التكامل والكرامة" في دائرة صيدا - جزين النائبة بهية الحريري، اللقاء السنوي لرابطة الصيداويين المقيمين في بيروت تحت عنوان "صيدا مدينتنا .. بتجمعنا " الذي اقيم في استراحة صيدا السياحية، بمشاركة المرشحين عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين وعن المقعد الماروني في جزين آنجيل خوند، عبد الحفيظ القيسي مدير عام النقل، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، منسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وحشد من العائلات الصيداوية المقيمة في بيروت. وكان في استقبالهم رئيس الرابطة جمال سكاكيني واعضاء الهيئتين الإدارية والعامة.



سكاكيني

استهل اللقاء بكلمة ترحيب من مسؤولة العلاقات العامة في الرابطة نهاية الطويل، ثم تحدث رئيس الرابطة جمال سكاكيني فقال: "اهلا بكم جميعا لمن جعلتم من صيدا بجناحيها مسلمين ومسيحيين معلما من معالم التميز والنجاح مدينة الاعتدال والتسامح والمحبة. ان صيدا ليست بوابة للجنوب فقط بل بوابة للنجاح والتألق والتميز".



اضاف: "صيدا انجبت دولة الرئيس رفيق الحريري الذي جاور بساتين صيدا وزرع غرسات طيبة في تراب صيدا والوطن وتابع مسيرته دولة الرئيس سعد الحريري الذي يصول ويجول في لبنان والعالم ليكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة، وايضا من حملت هموم صيدا وقضاياها واغنت بها معكم وبدعمكم وتعاونكم لتجعل من صيدا منارة للتفوق والتميز. وقد رايتها بالأمس تطلق برنامجها الانتخابي من نسيج حكمة الكبار وخبراتهم واحلام الشباب وتطلعاتهم.اننا كرابطة نتطلع للتواصل والتعاون والتفاعل لما فيه مستقبلكم ومستقبل اولادكم".



الحريري

وتحدثت النائبة الحريري فوصفت اللقاء بأنه "لقاء لم الشمل وجسر تواصل بين صيدا والصيداويين في بيروت وتقارب مع اقربائهم في صيدا الكبيرة بأهلها وبانتشارها والتي تعتز بهم يعودون الى جذورهم فيها".



وقالت: "نحن على مدى 40 سنة كان لدينا هم واحد هو حماية المدينة وتألقها. وبالاتكال على رب العالمين نستطيع مع اهل المدينة كبارا وصغارا ان نبعد عنها اي محاولة للتسلط عليها او لإلحاقها او لإستخدامها ساحة وهذا ما قمنا به طيلة اربعين سنة طبعا بأطر متعددة وكثير منكم يعرفها. كان هم رفيق الحريري أن يعطي فرصا كثيرة للشباب والصبايا اولا بالتعليم ثم بالعمل وقام بواجبه تجاه مدينته فوقف بجانبها في كل ازماتها".



واضافت: "عندما انتخبنا الرئيس السنيورة وأنا في انتخابات عام 2009 تعرفون ان الناس وضعت لنا البرنامج الذي انطلق من حاجة كل القطاعات، ثم جاء رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي مع المجلس البلدي الكريم واعتبره برنامج المجلس، وكانت مهمتنا الرئيس السنيورة وأنا ان نؤمن تمويلا للمشاريع، والأستاذ محمد اطال الله عمره واكب عملية التنفيذ، واضيف المزيد منها الى البرنامج وابرزها مشروع المرفأ الذي انجز جزء منه والجزء الثاني سيبدأ عما قريب.اكيد سينطلق المرفأ واهم ما فيه انه تزامن مع اطلاق عمليات التنقيب عن النفط، وفتحت نافذة اقتصادية جديدة للمدينة بحرا الى جانب ما تتميز به من مقومات وكما ترون هذه الجزيرة التي برعاية الأستاذ محمد السعودي أسست لها جمعية واصبحت محط انظار كل الناس".



وختمت : "نحن عنواننا الأساسي حماية المدينة وتكبير اقتصادها وان تكون جاذبة للاستثمارات وللناس، كل البنية التحتية التي تحضر في المدينة تهدف لتطوير ونهضة المدينة حتى نعيد امجادها، فصيدا كانت معروفة بأنها سيدة البحار وان شاء الله تعود سيدة البحار وسيدة نفسها من ناحية ثانية ، وصيدا في 6 ايار ستقول كلمتها وان شاء الله كلمتها تكون درسا لكل من حاول ان يمد يده عليها، ونحن نعتمد على الله أولا، ثم على ثقة الناس ومحبتهم وعلى هذه المدينة التي تعلم دروسا في الوفاء". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر