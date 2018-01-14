الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري لأهالي الموقوفين الاسلاميين: قانون العفو يدرس بعناية ونأمل انهاءه في وقت قريب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مقر اقامته بفندق "كوالتي ان" بطرابلس وفدا من العسكريين المتقاعدين في حضور المرشحة ديما جمالي ومنسق تيار المستقبل بطرابلس ناصر عدره، وتسلم منه مذكرة تضمنت مساواتهم في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ومطالب اخرى،ووعد الرئيس الحريري بدراسة المذكرة والعمل على تنفيذ ما هو ممكن من المطالب.



عائلات الموقوفين الاسلاميين

ثم التقى الرئيس الحريري ذوي وعائلات الموقوفين الاسلاميين في حضور المنسق عدره وقد اكد الرئيس الحريري خلال اللقاء ان موضوع قانون العفو يدرس بعناية وهو موضع اهتمام، املا ان يتم الانتهاء منه في وقت قريب.



زيارة معن كرامي

وزار الرئيس الحريري المهندس معن كرامي في منزله في حضور نجله وليد وشخصيات، وقد تناول البحث اوضاع طرابلس ومطالبها وشؤونا انتخابية.

بعد القاء قال الرئيس الحريري: جئت اليوم لزيارة معن افندي لاول مرة ولو اتيت متاخرا، واخبرني اليوم عن العلاقة التي كانت قائمة بين والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الشهيد رشيد كرامي، ولم اكن اعرف ان عدة لقاءات عقدت بينهما، واخبرني ايضا كيف كانت هذه العلاقة، ونحن سنبقى على تواصل باستمرار لتعميق هذه العلاقة ان شاء الله.

من جهته قال المهندس كرامي نرحب بدولة الرئيس الحريري، فهو في بيته واهله وعشيرته، و ما يجمعنا مع دولته وحدة الشهادة شهادة الرئيس رفيق الحريري وشهادة الرئيس رشيد كرامي، ويشرفني ان يكون هذا البيت هو اول بيت يعقد فيه اول لقاء بين الرئيسين الشهيدين رفيق الحريري ورشيد كرامي في مطلع الثمانينات.

أضاف: نحن نمد يدنا الى يد الرئيس الحريري، ونعتبر انفسنا انه تربطنا المبادىء نفسها، وهي تمسكنا بعروبة لبنان وبوحدته، وبوحدة الشعب اللبناني ومصير لبنان. نحن نعرف كم ان دولته غيور على هذه المبادىء ونحن نقف معه والى جانبه باستمرار.



مأدبة عشاء

وكان الرئيس الحريري لبى مساء امس دعوة رجل الاعمال السيد محمد كنج الى مادبة عشاء اقامها على شرفه حضرها مرشحو اعضاء كتلة المستقبل لعكار وشخصيات وفاعليات من المنطقة انتظروا وصول الرئيس الحريري لغاية الساعة الثانية فجرا للقائه. استهلت المادبة بكلمة للسيد كنج اكد فيها دعم عكار واهلها للرئيس الحريري ووقوفهم الى جانبه لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.



من ناحيته رد الرئيس الحريري بكلمة شكر فيها اهالي عكار على حفاوة الاستقبال التي تعبر عن صدقهم ووفائهم له ولتيار المستقبل وقال ان هذا النهار سيبقى محفورا في ذاكرتي ما حييت واضاف:كنت اسمع بمعاناة عكار وبحرمانها اما اليوم وقد رايت ذلك بام العين فاعدكم باني لن اقبل بان يستمر الوضع على ما هو عليه وبان يكون لعكار حصة كبيرة من كل المشاريع الانمائية والخدماتية التي ستنفذ في لبنان خاصة واننا قد تمكنا في موتمر سيدر من تامين التمويل اللازم لها.

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