أعلنت المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في منطقة المتن جسيكا عازار، عن اطلاق الموقع الكتروني: https://www.jessicaazar.org، الذي يهدف الى تأمين فرص عمل للشباب اللبناني لتثبيته بأرضه وتمكينه والإستفادة من إمكانياته. وتم تنفيذه بالتعاون مع رامي لبكي و"Bayt.Com"، ويضم فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.



ودعت عازار أصحاب المؤسسات "الذين يبحثون عن موظفين، للاستفادة أيضا من الموقع، عساه يشكل منصة تلاق بين طالبي فرص العمل وعارضيها". وأملت في "أن يكون الموقع نافذة أمل صغيرة لكل شاب لبناني ينتظر فرصة ومتمسك بالبقاء في بلده".