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طارق المرعبي: الحريري لن ينسى عاطفة العكاريين
 
 
 
 
 
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٣٠ نيسان ٢٠١٨
 
لفت المرشح عن المقعد السني في عكار طارق المرعبي "ان العاطفة الشعبية والمحبة العارمة التي استقبل فيها اهالي عكار الرئيس سعد الحريري هو رد كبير على كل المشككين والمتباكين والمراوغين ".

وقال: "إن عكار وشعبها سيقولون كلمتهم المفصلية في صناديق الاقتراع"، مؤكدين على "الوفاء لتيار المستقبل وللرئيس الحريري".

كما توجه المرعبي بالشكر لـ"أهالي القرى والبلدات كافة ولكل الهيئات البلدية والاختيارية ومختلف الفاعليات والهيئات على تنظيمهم للاحتفالات الجماهيرية التي عبرت عن صورة عكار الرائعة".

وأشار الى أن "ما جرى في بلدة برقايل إشكال فردي تمت معالجته على الفور ومعروف عن أهالي برقايل الشهامة والمروءة والجميع أخوة ".
المصدر : المستقبل
 
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