A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري العمّال في لبنان وفي الوطن العربي وفي العالم أجمع بعيدهم، وذكّرت بأن "العمل كان عنوان المسيرة الوطنية التي خاضها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة بناء لبنان ووضعه على درب النمو والتقدم".



وقالت السيدة نازق إن "شهيدنا الكبير أكد باستمرار أن أقواله اقترنت بالأعمال وبالأفعال، وسعى جاهدًا حتى يكون العمل في لبنان مقترنًا بالعلم، لذلك أطلق مبادرة إعداد الطاقات البشرية ولا سيما الشابة منها عن طريق تعليمهم في لبنان وفي الخارج ليبني مدماكًا من العاملات ومن العاملين المزودين بالعلم وبالمهارات المهنية والفنية التي ترتكز عليها الدولة الحديثة".



أضاف: "لعلَّ من خير المصادفة اليوم أن يتزامن عيد العمال مع مرحلة الانتخابات النيابية حتى يشكِّل دافعًا، للبنان الرسمي والشعبي، من أجل تكثيف العمل والجهود على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بامتياز وتأليف مجلس تشريعي، يمثِّل بالمناصفة والإنصاف الشعب اللبناني، بمسلميه وبمسيحييه، ويعكس إرادتهم وخياراتهم الحرة".



كما نوّهت السيدة نازك "في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا بانطلاق العملية الانتخابية للبنان المنتشر في دول العالم، في سابقة تاريخية تشهد للعهد الجديد بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مؤكدة ان "هذا الحدث الديمقراطي يتماهى مع رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الوطنية، والذي حرص على مد جسور التواصل بين لبنان المقيم وأبناء الجاليات اللبنانية في دول الاستقبال في خدمة المصلحة الوطنية المشتركة".



وختمت بالقول: "كل عام وعمال وعاملات لبنان والعالم بدوام العطاء والنجاح والإنجاز". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر