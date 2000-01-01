الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المشنوق: بيروت لا يمثلها تجار السلاح ولن تمنح قرارها لـ 'الولي الفقيه السياسي” A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن المعركة في 6 أيار هي معركة 'بين مشروعين سياسيين” وليست مجرد انتخابات عادية. وقال إنه ما على البيارتة سوى النزول بكثافة ليؤكدوا 'عروبة” العاصمة وليحسموا أنّ قرار بيروت هو لأهل بيروت مدينة رفيق الحريري التي لن تمنح قرارها لـ”الولي الفقيه السياسي” ولن تقبل بأن تكون 'العاصمة العربية الرابعة” التي يُسيطر عليها.



ولفت، خلال عشاء انتخابي أقامه على شرف عائلات بيروتية مساء أمس في مجمّع 'سي سايد”، الانتباه في الوقت عينه تشديده على كون بيروت لا يمثلها 'تجار السلاح” في إشارة إلى المرشح في الدائرة الثانية فؤاد المخزومي الذي كشف أنه شاهده 'بأم العين في عداد الوفد البريطاني الذي باع أسلحة إلى لبنان” أيام ما وصفه بـ 'أسوأ وزير دفاع في تاريخ بريطانيا جوناثان نتن”، مشيراً في مقابل استغراب المخزومي وصفه بأنه 'وكيل شركات أسلحة” إلى وجود 'كتب بالانكليزية والفرنسية عن صفقات سلاح وغش” ضالع فيها.



وإذ عاب على المخزومي تمنينه البيارتة بالمساعدات التي يقدمها إليهم عبر إدراجها على لوحاته الإعلانية الانتخابية، أضاف المشنوق: 'لو أراد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري تعليق صور من علّموا وساعدوا لملأت الجدران في لبنان وسوريا، لكن من يريد عمل الخير لا يظهره على لوحات إعلانية لأنّ ذلك منافٍ للإسلام وللأخلاق ولكل القيم”. وأردف: 'لا كبير في بيروت إلا الأوادم، ولا كبير إلا فاعل الخير بصمت، بيروت لا يمثلها إلا رجالها وليس تجار سلاح، لن أتحدث أكثر اليوم لكن سأتحدث بعد يومين أكثر، والكل يعلم كم أنني أعرف (…) طفح الكيل بعد صمت طويل فبيروت لا يشتريها أحد”، وختم مستذكراً أخلاق الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتكتمه على عمل الخير قائلاً: 'بقينا 3 سنوات نقنعه بالإعلان عن تعليمه 33 ألف طالب” المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر