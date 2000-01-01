الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار رغم النصائح الأمنية.. الحريري يحقق حلم الرئيس الشهيد ويزور الشمال A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال 'لو كان الشهيد رفيق الحريري ينظر إلينا اليوم لكان سعيداً للغاية فالكلمات تعجز” عن وصف المشهد.. عبارة كررها الرئيس سعد الحريري خلال اليومين الأخيرين في الضنية والمنية وعكار تعبيراً عن سروره وتأثره وافتخاره بتحقيق 'حلم الرئيس الشهيد” بزيارة هذه المناطق التي كان قد حرم من زيارتها إبان سطوة نظام الوصاية السورية الأمنية والمخابراتية على لبنان. وبصفته أول رئيس حكومة يزورها، قال: 'أتيت لتحقيق حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي 6 أيار سيتحقق حلمه ولن أقبل أن تعود هذه المنطقة لأي وصاية غير الوصاية اللبنانية لأن اللوائح الأخرى تريد تغيير هوية المنطقة وإعادتها الى الوصاية السورية”، داعياً أهالي طرابلس والمنية والضنية وعكار إلى 'الزحف نحو صناديق الاقتراع في 6 أيار لأنه السلاح الوحيد لرد هجوم حلفاء بشار.. ولنقول لهم إنّ هذه المنطقة هويتها رفيق الحريري وهواها سعد الحريري”.



وخلال محطات زيارته الشمالية، في يوميها الثاني والثالث بعدما استهلها الجمعة من طرابلس، وتخللتها على امتداد جولاته طيلة ساعات نهار وليل السبت والأحد، وقفات ومهرجانات جماهيرية حاشدة ولقاءات روحية وسياسية في كل من قرى وبلدات المنية والضنية وعكار، مروراً بعزقي، مراج السراج، بخعون، سير الضنية، السفيرة الضنية، طاران، وادي خالد، مشتى حسن، جبل أكروم، شدرا، القبيات، السنديانة، البيرة، الدوسة، الكويخات، حلبا، جبرايل، البرج، عيات، الدورة، عكار العتيقة، فنيدق، مشمش، حرار، ببنين، تل حياة ودير عمار.. كانت للحريري سلسلة مواقف سياسية مدوية شددت على أهمية سمة 'الوفاء والصدق” التي يتمتع بها أهالي هذه المنطقة منوهاً بتضحيات أبنائها المشرفة في الجيش والقوى الأمنية، وقال: 'شهدتم في المرحلة السابقة حجم الهجوم على سعد الحريري وتيار المستقبل، بدءاً من اغتيال الشهيد رفيق الحريري ولغاية اليوم، حتى أن البعض خرج ليدعي أنه مع مسيرة الشهيد ولكنه فعليا يطعن بابن الشهيد وبمسيرة الشهيد، من يقول إنه مع مسيرة رفيق الحريري ويكون في لائحة أخرى لا يمثل لا الرئيس الشهيد ولا سعد الحريري (…) نحن أمام معركة انتخابية يستهدفون فيها وحدة الصف، والبعض يقول أنه يجب أن نتجمع مع بعضنا البعض، ولكن نتجمع مع من؟ مع من يطعن ويخون؟ مع من لا يكون صادقا؟ أنا لا أستطيع أن أتحد مع هذه الصفات”.



وإذ نوّه بما لاقاه من ترحاب جارف بالمحبة والأصالة والشهامة من قبل 'الأناس الطيبين الصادقين الأوفياء في أيام بات الصدق والوفاء فيها نادرين”، توجّه إلى أهالي المنطقة بالقول: 'أنتم أشخاص صادقون وشرفاء ولا تطعنون بالظهر”، وأردف: 'قبل أيام قليلة أتى البعض إلى الضنية ليقولوا لكم 'جربتموهم 25 سنة فجربونا مرة واحدة”، حسناً قبل 25 كان هناك رفيق الحريري وكان الجميع تحت خيمة رفيق الحريري جعل منهم وزراء وأدخلهم إلى السياسة وفتح أمامهم عالم الأعمال، وبالتأكيد كانوا مدعومين من قصر المهاجرين، لكن كل وجودهم في السياسة لا طعم له من دون قصر قريطم”، وأضاف: 'اليوم يأتون قبل الانتخابات يقولون للضنية أنسوا رفيق الحريري وجربونا، أشطبوا سعد الحريري من قلوبكم وجربونا. الوزير محمد الصفدي فضحهم: خمسة وزراء من طرابلس في حكومة واحدة والنتيجة صفر مكعب إنجازات في طرابلس، وأنا أزيد عليه: صفر مكعب إنجازات في كل لبنان أيضاً. فهل تريد الضنية أن تجرّب صفراً مكعباً آخر؟”، مع إشارته إلى أنّ خصوم 'تيار المستقبل” بعضهم موجودين 'في قلب بيئتنا السياسية ومنتشرين في كل لبنان، من الشمال لبيروت للبقاع للجنوب، وبينهم أشخاص جعل منهم رفيق الحريري نواباً ووزراء، وبينهم أشخاص جعل منهم سعد الحريري نواباً ووزراء ورؤساء وزراء أيضاً”.



الحريري مستمر رغم النصائح الامنية



وتزامنا مع زيارة الحريري، قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ 'الشرق الأوسط” إنه تلقى 'نصائح” من مراجع أمنية، تطالبه بالحدّ من جولاته الانتخابية.



وأكد مصدر أمني لـ”الشرق الأوسط”، أن جولات رئيس الحكومة على البلدات القريبة من الحدود، 'تضاعف المسؤولية على الأجهزة الأمنية”. ولم يخف المصدر وجود 'مخاطر أمنية، خصوصاً في مواقع الاحتفالات ومحيطها”، لافتاً إلى أنه 'لا معلومات عن تهديد أمني، لكننا نفترض وجود الخطر ونطبّق الإجراءات على هذه الأساس”.



بدوره، كشف منسّق تيار 'المستقبل” في طرابلس وشمال لبنان النائب السابق مصطفى علوش، عن تلقي الحريري 'نصائح الأسبوع الماضي وقبله، تحذّره من توسيع دائرة تحركاته في المناطق، بسبب وجود مخاطر أمنية”. وأعلن في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن رئيس الحكومة 'لا يستطيع خوض معركة الانتخابات من خلف الشاشات كما يفعل (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله، لأن النزول بين الناس وسماع مطالبهم والتفاعل معهم أمر ضروري للغاية”، مشيراً إلى أن 'الشيء الذي يعتمد عليه (المستقبل) هو محبة الحريري للناس وعلاقاته بهم وقدرته على استقطابهم، لأنه يتعاطى معهم بصدق”.



وشدد علوش على أن 'الخطر الأمني قائم في أي وقت، وإذا كانت نسبة الخطر 1 في المائة، فإنها تعادل الـ100 في المائة، لكن رغم ذلك من الضروري أن يكون بين جمهوره، لأن هناك شيئاً مرتبطاً بأسلوبه، حيث يرى فيه الناس صورة رفيق الحريري، وفي الوقت ذاته شخصية سعد الحريري الطبيعية”.



وقال علوش: 'لا شك أن الرئيس الحريري تخطّى كل الصعوبات السياسية والأمنية وحتى المالية، وأحدث فرقاً بين ما كان الوضع عليه قبل أشهر وبين وضعه الشعبي الآن”، مشدداً على أن 'قضايا كبيرة وكثيرة مرتبطة بوجود الحريري في السلطة على الصعيدين الداخلي والخارجي”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر