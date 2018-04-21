الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري مواصلاً جولته العكارية: هذه المنطقة ستنتهي من الحرمان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولته العكارية، وزار عصر اليوم بلدة تكريت التي استقبله أهلها المحتشدين في ساحة البلدة بالخيالة والزغاريد والأناشيد.

وخاطب الرئيس الحريري المحتشدين بالقول: "أنا هنا اليوم بصفتي سعد الحريري، محسوبكم سعد، ولكن أيضا بصفتي أول رئيس للوزراء يزور هذه المنطقة، لكي أرى بأم العين كم هي محرومة، ولكن صدقوني لن تكون هذه الزيارة الأخيرة، بل سأظل آتي حتى تتحسن أوضاعكم. علينا عمل كبير في هذا الوطن، ووفاء لهذه المنطقة التي أعطت كل لبنان".

البرج

كما توقف الرئيس الحريري في بلدة البرج، حيث نظم له استقبال حاشد من قبل الأهالي الذين رحبوا به في بلدتهم وأطلقوا المفرقعات والهتافات المؤيدة له.

وشدد الرئيس الحريري أمام الأهالي على أهمية النزول في السادس من أيار إلى صناديق الاقتراع للتصويت بكثافة من أجل الحفاظ على هوية عكار وكل لبنان".

عيات والدورة

ثم انتقل الرئيس الحريري إلى بلدة عيات وبعدها الدورة، حيث كان في استقباله حشد من أهالي كل من البلدتين الذين رحبوا به وسط الأسهم النارية وهتافات التأييد والترحيب.

عكار العتيقة

بعد ذلك، وصل الرئيس الحريري إلى بلدة عكار العتيقة حيث أقيم له احتفال شعبي حاشد.

وتحدث الرئيس الحريري أمام الحشود فقال: "لا يستطيع المرء أمام هذا المشهد إلا أن يقول: أحبكم. عكار العتيقة عزيزة على قلبي وقلب الشهيد، ونحن وإياكم سنحقق حلم رفيق الحريري وسنكمل هذا المشوار معا بإذن الله. في 6 أيار سنظهر لهم ما هي عكار العتيقة. ستنزلون جميعا منذ الصباح الباكر لكي تضعوا اللائحة "زي ما هي".

وأضاف: "هذه المنطقة محرومة جدا، ولكنها ستنتهي من الحرمان وتتحقق كل مطالبها إن شاء الله، على يد النواب الجدد، وموعدنا في 6 أيار".

فنيدق

ثم زار الرئيس الحريري بلدة فنيدق، بلدة المرشح وليد البعريني، التي احتشد أهلها بأعداد ضخمة في الساحة، مرددين هتافات التأييد وأطلقوا المفرقعات والزغاريد.

وتحدث بداية البعريني فأكد أنه سيكون على تواصل دائم مع الرئيس الحريري من أجل خدمة الناس، وقال: "نحن نرحب بك في فنيدق ونقول لك نحن معك معك معك".

ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: "أحبائي في فنيدق، أولا أحيي روح شهيد فنيدق الرقيب علي السيد الذي استشهد وهو يدافع عن عرسال، هو رمز وقوفكم جميعا في وجه التطرف والإرهاب، وتمسككم بالاعتدال، كما أعزي عائلة الشهيد خالد حسن والشهيد عمار. قلت في عكار العتيقة أني أتعهد حل ملف القموعة، وهنا أيضا في فنيدق أتعهد حل ملف القموعة".

وأضاف: "لا تتصورون فرحتي حين أرى هؤلاء الأناس الطيبين الأوفياء، وأنا هنا مع أخي وليد وباقي المرشحين. نحن وإياكم سنكمل الطريق والمشوار معا. في 6 أيار سنريهم كيف ستصوت عكار وفنيدق وما هو تيار المستقبل ومن هو سعد الحريري والشهيد رفيق الحريري. في 6 أيار سنحاسب كل من يحاول أخذ هوية عكار وفنيدق إلى مكان آخر، لكن أنتم ستقولون لهم: كلا نحن هنا مع تيار المستقبل وسعد الحريري ووليد البعريني".

وتابع: "6 أيار هو يوم الامتحان وعليكم جميعا، كبارا وصغارا، العمل ليل نهار لكي ينزل الجميع إلى صناديق الاقتراع في عكار وكل لبنان. مشوارنا معكم طويل، وقد أردت أن آتي إليكم، وقد رأيت أن هذه المنطقة بحاجة للكثير، وأنا وهؤلاء النواب الأبطال سنعمل ليل نهار لكي نكون مع هؤلاء الأناس الطيبين الذين يستحقون".

وختم قائلا: "لو كان الشهيد رفيق الحريري ينظر إلينا اليوم، لكان سعيدا للغاية، فرحمة الله عليه، والكلمات تعجز عما أريد قوله، وإن شاء الله نكون دائما معا".

مشمش

بعد ذلك، انتقل الرئيس الحريري إلى بلدة مشمش، حيث احتشد الأهالي بكثافة ونثروه بالأرز والورود ونحروا له الخراف.

وتوجه الرئيس الحريري إلى الحشود قائلا: "من لديه شعب مثلكم لا يخاف إلا من رب العالمين. يكفي أنكم شركاء في ملاحم البطولة للجيش اللبناني وأنكم انتصرتم لقضية الشهيد رفيق الحريري. التاريخ سيجل وقفتكم معنا، وأنا سعد رفيق الحريري في حياتي لن أنسى هذا الموقف. أنتم ساهمتم بتخليص لبنان من الوصاية، ويستحيل أن تقبلوا أن تعود ودائع الوصاية من بابكم إلى مجلس النواب".

وأضاف: "يا ليت الشهيد رفيق الحريري رحمه الله رأى هذا المشهد اليوم ورآكم أنتم. الآن عرفت لماذا كان ممنوعا عليه أن يأتي إلى عكار، لأن في عكار أبطال مثلكم، وفي 6 أيار ستظهرون لهم ما هي مشمش وما هي عكار".

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