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الرياشي اطلع من معراب على عملية اقتراع المغتربين: ما حصل أمر مهم جدا للبنان
 
 
 
 
 
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٢٩ نيسان ٢٠١٨
 
تفقد عصر اليوم وزير الإعلام ملحم الرياشي، مركز جهاز الانتخابات في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، واطلع على سير اقتراع المغتربين.

وبعدما أثنى على "سير العملية، لإنها ترفع الرأس في الخارج"، قال: "نرى كل الاغتراب يغلي قوات في أستراليا والأميركتين وأوروبا، والبارحة أيضا، في عملية الاقتراع في دول الخليج وأفريقيا"، مضيفا: "هناك عمل محترف ومحترم كله أخلاق ورقي وديمقراطية واحترام للرأي الآخر وإصرار على أن تثبت القوات اللبنانية وجودها، وتؤكد حقيقتها"، لافتا إلى أن "نسبة الاقتراع عالية ومهمة، وتكمن أهميتها في الحضور والقناعة والتجانس في كل التركيبة".

وردا على سؤال، قال: "أنا أنتظر أن يكون هناك أخطاء في المرحلة الأولى، نظرا لأنها التجربة الأولى لقانون الانتخابات، وللمرة الأولى تحصل انتخابات خارج لبنان، وهذا الأمر مهم جدا للبنان، وفخر كبير، وهو مطلب تاريخي للقوات اللبنانية، وقد أنجز. والانتخابات تحصل في الخارج، وحكما ستحصل أخطاء في العملية الانتخابية وإشكالات، وأتمنى أن تؤخذ الملاحظات لمعالجتها".

ورد على سؤال حول الانتخابات في لبنان، بالقول: "لا إشكالات ستحصل وستتم الانتخابات بخير، والكل سيكون شاهدا عليها، ونحن أيضا سنكون مشاركين وشاهدين على هذه الانتخابات".
 
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