لفتت مصادر قيادية في تيار "المستقبل" لصحيفة "الحياة" أن "الجولة التي يقوم بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في الشمال وتستكمل اليوم في عكار، كانت استفتاء على الزعامة السنية نتيجته هي أنه لا منازع له، ويبقى انتظار كيفية ترجمته في صناديق الاقتراع الأحد المقبل، لأن ​الانتخابات​ يتحكم بها مزاج الجمهور والتنظيم الذي يرافقها".



وأشارت إلى أن "العاطفة عند الجمهور الذي احتشد في ​طرابلس​ و​الضنية​ و​المنية​ والتناغم بينه وبين الحشود لم يحصل مثلهما سابقاً، لا معه ولا مع والده الراحل ​رفيق الحريري​، من دون أن يعني ذلك الاستهانة بالقوى المنافسة في هذه الدائرة".