لفتت مصادر قيادية في تيار "المستقبل" لصحيفة "الحياة" أن "الجولة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري في الشمال وتستكمل اليوم في عكار، كانت استفتاء على الزعامة السنية نتيجته هي أنه لا منازع له، ويبقى انتظار كيفية ترجمته في صناديق الاقتراع الأحد المقبل، لأن الانتخابات يتحكم بها مزاج الجمهور والتنظيم الذي يرافقها".
وأشارت إلى أن "العاطفة عند الجمهور الذي احتشد في طرابلس والضنية والمنية والتناغم بينه وبين الحشود لم يحصل مثلهما سابقاً، لا معه ولا مع والده الراحل رفيق الحريري، من دون أن يعني ذلك الاستهانة بالقوى المنافسة في هذه الدائرة".