الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الطبش تدعو البيارتة لكثافة الإقتراع: لم تخذلوا يوما مدينتكم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت مرشحة لائحة "المستقبل لبيروت" عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية رولا الطبش جارودي حفل عشاء على شرف حشد كبير من المهن الحرة، بحضور رئيس جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت المهندس مازن شربجي، وعضو بلدية بيروت يسرا صيداني، وعضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" المحامي فادي سعد، والمنسق العام للمهن الحرة في تيار "المستقبل" طارق الحجار، والفنان المسرحي زياد عيتاني، ومحامين واعلاميين.



بعد النشيد الوطني اللبناني، وكلمة تعريفية من السيدة لينا حمود، ألقى الحجار كلمة رأى فيها أن "من أهم انجازات تيار "المستقبل هو القدرة على اكتشاف الطاقات واستثمارها، لافتاً لى "أن المرشحة طبش طموحة وعصامية وحقق النجاج على المستويين العلمي والإجتماعي واستحقت ثقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".



وأكد أن الطبش عضو في المهن الحرة ونحن معنيون بها بالمباشر وبكل مرشحي تيار "المستقبل" في بيروت وفي كل لبنان، معتبراً أن المعركة الأساسية اليوم هي معركة استفتاء على مرجعية بيروت التي يمثلها الحريري والمعركة هي الحفاظ على هوية بيروت.



وإذ لاحظ أن "تعدد اللوائح في بيروت هدفه فرط الإجماع وتضييع الأصوات للنيل من الحريري"، ذكر بأن قطاع المهن هو أمانة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن مصرورن على تكملة المسيرة"، مشيراً إلى "أن المعركة هي استفتاء على خيارات الرئيس الحريري الذي أثبت أنه الرجل المسؤول".



وقال: "نحن سننتخب سعد الحريري ومشروعه وممنوع كسر نهج الرئيس الشهيد"، وشدد على ضرورة رفع الحاصل الإنتخابي عبر كثافة الإقتراع، معتبراً ان "المرشحة طبش خير ممثل للمرأة والشباب والمهن الحرة في البرلمان ".



بدورها، قالت الطبش: "نلتقي اليوم بهذه النخبة من المهنيين، أصحاب الكفاءات والمهارات الذين يشكلون ثروة لبنان البشرية ورأسمال الاستقرار والمعرفة في لبنان. فأنتم.. المجتمع المدني الأصلي، وأنتم الذين ستنهضون الاقتصاد اللبناني، وتأمين الحياة الكريمة لكل اللبنانيين".



وأشارت إلى ان "الدستور اللبناني ينص في المادة السابعة منه على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون.. ومن هذا المنطلق أقف أمامكم تأكيداً على ان تيار المستقبل برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري مؤمن بهذه الشراكة. من هذا المنطلق أيضاً إنتسبت لهذا التيار الوطني المنفتح والوسطي والمعتدل فقبلت بما شرفني به دولة الرئيس لأترشح على لائحته في بيروت الثانية".



وأوضحت "انني قبلت التحدي ليس فقط لأنني إمرأة، فهذا نصف الحقيقة، ولكن أصبح التحدي مشرفاً لأنني بنت المقاصد تشربت أخلاقَها وانتماءها البيروتي الأصيل، اترشح لانني أيضاً خريجة الجامعة اللبنانية، جامعة الطبقات الدنيا والوسطى وكل لبناني لا يملك سوى طموحِه وهو أغلى ثروة".



وأشارت إلى "انني محامية منتسبة إلى نقابة المحامين منذ أكثر من عشرين عاماً دافعت خلالها عن المظلوم وعن كل صاحب حق، وعملت في مجالات عدة أهمها قوانين الملكية الفكرية لتشجيع الإستثمارات وحقوق كل مبتكر وقوانين الأعمال لتشجيع خلق فرص عمل وقيام قطاع مالي واقتصادي حديث يعيد لبنان إلى ملعب الدول المتطورة والرائدة في المنطقة".



وأوضحت أن "نضالي القانوني أدى إلى تعييني في العام 2016 مدير عام شريك في مكتب عالم للمحاماة وهو من أكبر مكاتب المحاماة في لبنان ولنا وجود في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مما أكسبني خبرة الإطلاع على آخر التطورات التشريعية في المنطقة، خصوصاً ان مكتبنا مشارك في البعض منها بالتعاون مع منظمات دولية وحكومات وشركات عالمية".

واعتبرت "أن هذا ما ساعدني على نيل جوائز محلية وعالمية عدة كان آخرها لقب المرأة الأكثر تأثيراً في قانون الشركات في لبنان، من قبل Global / Acquisition International.



وتابعت: "رب سائل لماذا ترشحت عن بيروت؟ لأنه إن لم تعد بيروت مدينة الشرائع ومدينة التبادل التجاري والخدمات ومدينة الجمال العمراني والفن والحياة ومدينة الفرص لن تكون للأسف قيامة للبنان! تخيلوا معي إنساناً بلا قلب! بيروت قلب لبنان وعقله ونحن قلب القلب لأننا نشبه لبنان بألوانه كافة".



وأكدت "انه لم يعد مسموحاً بأن تصبح بيروت عاصمة لبنان الفرص الضائعة فقد حان الوقت لتخلع عنها سوادها وتفرح.. وحان الوقت لينعم أهل بيروت بمقدرات مدينتهم.. شبعنا تعطيلاً وشبعنا زحمة سير وتلوثاً وشبعنا ظلمة وشبعنا من غياب القانون وضعف الأجهزة".



وشددت على "أنه مع سعد الحريري تستعيد بيروت رونقها وتألقها.. معاً نعيد بناء المدينة كما بناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأفضل.. معاً نكمل نجاح مؤتمر سيدر بإعادة الكهرباء إلى بيروت وتنقية بيئتها وإعادة الشركات العالمية إليها وتعزيز الجامعات وتفعيل عمل المخافر لمكافحة الجريمة والمخدرات وتطوير عمل الإدارات العامة فيها لتقديم أفضل الخدمات لأهل بيروت وسكانها، فمن يخدم بيروت يخدم ربع الشعب اللبناني الذي يعيش فيها، ومن يقف إلى جانب الإرادة الحرة والقادرة في بيروت يقف إلى جانب لائحتنا".



واسترسلت: "لكل من ينتخب لائحة المستقبل لبيروت أقول: بانتخابكم لسعد الحريري ومرشحيه تنتخبون أشخاصاً متمرسين في التشريع ما يعزز نمو القطاع الإقتصادي والإطار القانوني الحاضن له، كتقديم الحوافز الضريبية والتمويلية، خصوصاً للشركات الناشئة، وتسهيل بيئة الأعمال ما يقلص يقلص من المعاملات الإدارية وتعقيدات الحصول على الرخص والخدمات والتبادل التجاري والإستثمارات الخارجية".



ولفتت إلى "أن هذه التشريعات وغيرها ستساهم في تأمين فرص عمل للشباب، لأنه لم يعد مقبولاً أن يتخرج شبابنا من دون أن يكون لهم فرص عمل ملائمة لطموحهم ما يضطرهم إلى الهجرة أو اللجوء إلى المخدرات أو الخضوع لخطاب الجهل والطائفية وهذا لا يليق ببيروت وأهلها".



وزادت: "لكل من ينتخب نساء المستقبل أيضاً أقول له إن جنسيتنَا حق لنا.. من حق المرأة اللبنانية أن تتزوج من تريد ومن حقها أيضاً أن تعطي جنسيتها لأولادها ومن مصلحة جميع الطوائف السير بهذا القانون لأن أولاد اللبنانيات المهاجرات والمتزوجات من أجانب هم أيضاً ثروة للبنان لن نتخلى عنها".



وذكّرت "بأنه من أسبوع تقريباً انتحر شاب مهندس من ام لبنانية وأب أجنبي لأنه رغم شهاداته وكفاءاته لم يستطع الحصول على إذن في العمل كونه أجنبياً.. هل تتخيلون مأساة أهله؟ أنا لن أسمح بذلك بعد اليوم وسأحمل هذه القضية إلى المجلس بكافة أسبابها الموجبة والموجعة".



وجزمت بأنها ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وعن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات اللامركزية التي ستعطي بلدية بيروت انطلاقة جديدة وإعادة التركيز على موقع العائلة ودورها في سياق تطور المجتمع وحقوق الشباب ورفاهيتِهم وهم المستقبل.



وإذ رأت الطبش "أن كل هذا يبقى وهماً في حال استمر الناخب في ابعاد الشباب بشكل عام والنساء بشكل خاص عن مراكز صنع القرار في مجلس النواب، فهذا الأمر خسارة ليس فقط لنصف المجتمع بل لتصف الطاقات والكفاءات"، اعبرت أن "المرأة هي العامود الفقري للمجتمع اللبناني وقد أظهرت جميع استطلاعات الرأي عن استقلالية خياراتها في التصويت وحرصها على الإنتخاب للمصلحة العامة.. ومصلحتُنا أن يكون للمرأة في تيار المستقبل وجود فاعل داخل ساحة النجمة لتصبح ساحة السما الزرقا".



وشددد على أن "بيروت عصية على الإلغاء والإستتباع.. بيروت أعادت بناء جسور التّواصل بين كلّ اللبنانيين.. بإرادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيرة إلى أنه "في السادس من أيار انتم الفصل ويجب ان تكونوا متأهبين ومستعدين ويقظين ولم تخذلوا يوما مدينتكم وهذه المرة ستكون بيروت العلامة الفارقة في كل الانتخابات النيابية ".



وأكدت أن "بيروت مدينة عظيمة ورائعة وجميلة بأهلها وناسها وانجازاتها وبيروت امانة بايدينا يجب ان نحميها ونحافظ عليها، داعية الزملاء المهنيين وكل سيدات ورجال الأعمال وكل شابة وشاب إلى المشاركة الكثيفة في الإقتراع في السادس من أيار لنقف بوجه كل من يحاول أن يغير تاريخ العاصمة عسى ان يكون السابع من أيار بداية لنا لتحقيق المشروع الذي يتكامل مع تطلعاتنا ورؤيتنا لمستقبل البلد.. وبصوتكم التفضيلي سأكون صوت المرأة والشباب في البرلمان، معاً لنقول المستقبل لبيروت".



وكانت كلمة للفنان عيتاني شدد فيها على محبته للمرشحة الطبش، وتحدث عن الهوية البيروتية بشكل عام وعن دور المرأة البيروتية بشكل خاص، مؤكداً أن صوته التفضيلي سيكون للمرشحة الطبش.



وفي الختام قطع الحضور قالب الحلوى المزخرف بالعين الزرقا.

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