الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: صيدا لا تقبل أن تكون ملحقة بأحد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت رئيسة لائحة 'التكامل والكرامة” في دائرة صيدا – جزين النائب بهية الحريري ان 'الهجمة التي يتعرض لها مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا تحت عناوين ومسميات مختلفة، لن تتمكن من النيل من هذا المشروع لأن من يحميه هم الناس وهو مستمر وسيستمر بثقتهم”.



وخلال سلسلة لقاءات لها في صيدا وخارجها قالت الحريري: 'لقد تحينوا الفرص للإنقضاض على مشروع رفيق الحريري ممثلا في صيدا ببهية الحريري لأنها وقفت وتقف بوجه كل محاولة لمد اليد على صيدا ومصادرة قرارها، لكن صيدا اثبتت وتثبت وستثبت لهم في 6 ايار أن قرارها هو بيد اهلها بكل تنوعهم وعيشهم المشترك، ولا تقبل ان تكون ملحقة بأحد”.



وادي بعنقودين

وزارت النائب الحريري صالون كنيسة مار أنطونيوس للموارنة قي بلدة وادي بعنقودين وشاركت بحفل الإستقبال الذي سبق القداس الإحتفالي الذي ترأسه راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران مارون العمار في الصالة الجديدة للكنيسة، بحضور عضوي لائحة التكامل والكرامة: المحامي امين رزق والدكتور روبير خوري وجمع من فاعليات جزين وصيدا والزهراني، حيث هنأت الحريري المطران العمار ورعية البلدة بالمناسبة.

وكان اللقاء مناسبة للتداول في اوضاع المنطقة.



لقاءات

وواصلت الحريري جولاتها ولقاءاتها مع العائلات في صيدا وخارجها لوضعهم بصورة الاستحقاق الانتخابي والتشاور معهم في اوضاع وشؤون المدينة، فزارت شركة مشموشة للأدوية وشاركت في لقاء دعا اليه رئيس مجلس ادارة الشركة حسين مشموشة وحضره حشد كبير من موظفي الشركة والعاملين فيها، بحضور المرشح على لائحة 'التكامل والكرامة” عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين.



وشاركت الحريري وشمس الدين في لقاء بدعوة من وليد البيلاني في منزله في الصالحية، شارك فيه حشد من ابناء العائلة وانسبائهم، بحضور المختار نادر البيلاني ومنسق قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل في الجنوب المهندس فادي حجازي، حيث كان ترحيب من ملاك الحريري وكلمة للأستاذ محمود الحريري.



كما شاركت الحريري وشمس الدين بلقاء دعا اليه عبد الغني حشيشو في منزله في محلة النافعة حضره جمع من ابناء العائلة والحي.



وزارت الحريري وشمس الدين منطقة علمان، حيث شاركا في لقاء دعا اليه الحاج محمد الحريري ابو العبد وحضره جمع من ابناء العائلة وانسبائهم وجيرانهم.

ولبت الحريري وشمس الدين دعوة الحاج سهيل السوسي الى لقاء حاشد في منزله في عقتانيت -قضاء صيدا، حضره جمع من ابناء العائلة وانسبائهم واصدقائهم. ورحب صاحب الدعوة بالحريري وشمس الدين اللذين استعرضا للحضور المراحل التي مر بها التحضير للاستحقاق الانتخابي في دائرة صيدا جزين.

وكانت كلمات من العميد عبد البديع السوسي وعثمان البوظ وباسل السوسي والدكتور احمد السوسي. وشاركت الحريري بحضور شمس الدين في لقاء دعا اليه ابو رجب الأسطة في منزله في منطقة الشرحبيل.



الحريري

واكدت الحريري ان 'الهجمة التي يتعرض لها مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا تحت عناوين ومسميات مختلفة، لن تتمكن من النيل من هذا المشروع لأن من يحميه هم الناس وهو مستمر وسيستمر بثقتهم”. وقالت: 'حاولوا منذ البداية قطع الطريق على بهية الحريري حتى لا تتمكن من تشكيل لائحة ثم حاولوا محاصرتها، وتحينوا الفرص للإنقضاض على مشروع رفيق الحريري ممثلا في صيدا ببهية الحريري لأنها وقفت وتقف بوجه كل محاولة لمد اليد على صيدا ومصادرة قرارها. هاجموا بهية الحريري لأنها قالت وتقول وستبقى تقول لكل من يحاول ويحاول ذلك، إن صيدا ليست ساحة وليست مستباحة لهم، وان صيدا اثبتت وتثبت وستثبت لهم في 6 ايار أن قرارها هو بيد اهلها بكل تنوعهم وعيشهم المشترك ولا تقبل ان تكون ملحقة بأحد”.



اضافت: 'جميع اهلنا في صيدا مدعوون في السادس من أيار وبكثافة للاقتراع لمشروع رفيق الحريري، للحفاظ على المدينة واستقلاليتها وانفتاحها واعتدالها ومشاريعها واستكمال هذه المشاريع وتحقيق المزيد منها وبما يوفر فرص العمل للشباب. وان ثقتنا باهلنا وبالناس كبيرة ونحن سنلتزم بقرارهم وخيارهم”.



شمس الدين

من جهته، اعتبر المرشح شمس الدين ان 'كتابة البرامج الانتخابية ورفع الشعارات الانتخابية امر سهل، لكن الالتزام بهذه البرامج وتنفيذها هو الأساس. وان تجربة بهية الحريري في صيدا طيلة 26 سنة غيرت المعادلة، فأصبحت البرامج انجازات ملموسة حقيقية ولأول مرة يقترن القول بالفعل. واصبح الانجاز ملموسا وله عنوان وله صاحب ولصاحبه مصداقية”، داعيا الى 'الإقتراع بكثافة لمن ينجز لا من يكتفي بالشعارات ولا يحقق شيئا”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر