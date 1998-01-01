الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري بمهرجان الضنية: الرد على هجوم حلفاء بشار يواجه بالزحف نحو صناديق الاقتراع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن السلاح الوحيد لرد هجوم حلفاء بشار على المنية وطرابلس والضنية يواجه بالزحف نحو صناديق الاقتراع. وقال: " نريد أن نرى المنية مع الضنية وطرابلس شركاء في الزحف الشعبي لصناديق الاقتراع. هذا الزحف يحمي قراركم ويجعل الضنية الرقم الصعب في المعادلة السياسية لكل الشمال.

في 6 أيار، اجعلوا صوتكم بنفس مستوى ارتفاع جبال الضنية".

كلام الرئيس الحريري جاء في مهرجان شعبي أقيم مساء اليوم في بلدة السفيرة بالضنية بحضور مرشحي لائحة "المستقبل لطرابلس والمنية والضنية". وقال:

"هناك مثل لبناني يقول: من لا يعرفك يجهلك. وأي شخص يمر في قرية من قرى الضنية يقول أن من لا يعرف الضنية يجهل أجمل قطعة في لبنان، ومن لا يعرف أهل الضنية يجهل أطيب الناس وأوفى الناس في لبنان. بالتأكيد، حين غنى الراحل وديع الصافي "لبنان يا قطعة سما" كان قد أجرى جولة في الضنية. سبحان الخالق المصور، بديع السماوات والأرض. جمال طبيعة وكرم شعب ومعالم تاريخ منذ آلاف السنين. هنا يشعر أي مسؤول أنه أمام مسؤولية مزدوجة، مسؤولية حماية البيئة والثروة الطبيعية في واحدة من أروع بقاع لبنان، ومسؤولية حماية الثروة البشرية والإنسانية ورفع الغبن عن سكان أجمل المناطق في لبنان.

ربما لهذا السبب أحب الرئيس الشهيد رفيق الحريري الضنية وأهلها، وربما لأنه عمل فيها في يوم من الأيام كما عمل في الكثير من بساتين وحقول البلد. أهم ثروة تركها رفيق الحريري لنا هي محبة الناس ووفاؤهم. هذه بالنسبة لي أجمل ثروة تركها الشهيد رحمه الله. وأقوى سلاح سلمنا إياه رفيق الحريري هو سلاح الدفاع عن كرامة الناس في الضنية وكل لبنان. الضنية كانت قلعة وطنية وحريرية وتبقى بإذن الله قلعة الشرفاء التي لا يمكن أن تنكسر أمام أحصنة طروادة من الداخل والخارج.

يهجمون على الضنية من كل الجهات، يستقوون بقانون الانتخاب الجديد. القانون وقعنا عليه لكي نقول أن تيار المستقبل مستعد للمواجهة الانتخابية تحت أي قانون. هكذا فعل رفيق الحريري في العام 2000 وهكذا انتصر في الانتخابات، وهكذا يسير تيار المستقبل للانتصار بإذن الله في الضنية وكل الشمال.

باب الانتصار هذه المرة له مفتاح واحد، وهو مفتاح النزول بكثافة يوم الانتخاب. إذا كنا مقتنعين بأن المعركة مصيرية، وإذا كنا نرى هجوم حلفاء بشار على الضنية وطرابلس والمنية، فلا سلاح في أيدينا إلا الزحف إلى صناديق الاقتراع. رجال، نساء، شيوخ، شباب، شابات، كل واحد وواحدة فوق سن الـ21 سنة لديهم مسؤولية تجاه الضنية ومستقبل المنطقة وتجاه هويتنا وعروبتنا وقرارنا الوطني المستقل.

أعلم جيدا أن البعض غاضب، ولديه عتب علي وعلى غيري، وهناك ملاحظات على طريقة العمل، لكن كل ذلك لا يجب أن يشكل سببا لنبقى في بيوتنا. وأنتم ترون أمام أعينكم أن سعد الحريري طراز 2018 غير سعد الحريري طراز 2005. "جاي فول أبشن في الـ2018".

في الـ2005 كان إلى جانبي ألف شخص يريد أن يقود معي السفينة، الآن أنتم معي على السفينة، وأنا وإياكم لن ندعها تغرق ولن نسمح لأحد أن يجعلها تغرق بإذن الله. إذا كنتم تريدون ألا تغرق سفينة رفيق الحريري، انزلوا إلى الانتخابات لكي تسجلوا أعلى نسبة تصويت في تاريخ الشمال. لنضع كل خلافاتنا جانبا ونأخذ قرارا بالانتخاب للائحة المستقبل للشمال، المستقبل للضنية، قاسم عبد العزيز طبيب الشعب، ورفيق كل بيت. وسامي فتفت، شاب أخذ من الضنية طاقة شبابها وصلابتهم بإذن الله. هم أمانة الضنية وسعد الحريري عندكم أنتم. إذا كان قرار الضنية يجب أن يبقى في الضنية فلا خيار إلا اختيار الدكتور قاسم وحبيبكم سامي.

قبل أيام قليلة، أتى البعض إلى الضنية ليقولوا لكم: جربتموهم 25 سنة، فجربونا مرة واحدة. حسنا. قبل 25 كان هناك رفيق الحريري، وكان الجميع تحت خيمة رفيق الحريري، جعل منهم وزراء وأدخلهم إلى السياسة وفتح أمامهم عالم الأعمال، وبالتأكيد كانوا مدعومين من قصر المهاجرين، لكن كل وجودهم في السياسة، لا طعم له من دون قصر قريطم.

اليوم يأتون قبل الانتخابات يقولون للضنية انسوا رفيق الحريري وجربونا، اشطبوا سعد الحريري من قلوبكم وجربونا. حسنا، الوزير محمد الصفدي فضحهم: خمسة وزراء من طرابلس في حكومة واحدة والنتيجة، صفر مكعب إنجازات في طرابلس، وأنا أزيد عليه: صفر مكعب إنجازات في كل لبنان أيضا. فهل تريد الضنية أن تجرب صفرا مكعبا آخر؟

في جميع الأحوال، لدي طلب واحد لكم، وأنا على ثقة أن الضنية لا تردني: نريد أن نرى المنية مع الضنية وطرابلس شركاء في الزحف الشعبي لصناديق الاقتراع. هذا الزحف يحمي قراركم ويجعل الضنية الرقم الصعب في المعادلة السياسية لكل الشمال.

في 6 أيار، اجعلوا صوتكم بنفس مستوى ارتفاع جبال الضنية".

طاران

وبعد المهرجان، توقف الرئيس الحريري في بلدة طاران، حيث أقيم له استقبال شعبي حاشد وسط البلدة من قبل الأهالي الذين نثروه بالأرز والورود.

وقفات

وكان الرئيس الحريري قد واصل جولته في قرى الضنية، حيث رفعت الصور واللافتات الداعمة له ولتيار المستقبل في مختلف قرى الضنية، وأقيمت له عدة استقبالات شعبية ولا سيما في بيت الفقس وعين التينة والحازمية، حيث تجمهر الأهالي مرددين شعارات التأييد له ولسياساته.





منزل أسعد هرموش

كما زار الرئيس الحريري منزل النائب السابق أسعد هرموش في السفيرة، حيث أقيم له استقبال شعبي حاشد ونحرت له الخراف وأطلقت شعارات التأييد له ولسياساته.

وبالمناسبة، أكد هرموش رفضه المس بموقعين في الدولة، وهما موقع رئيس الحكومة وموقع مفتي الجمهورية. وقال: "نلتقي اليوم بالعزيز ابن العزيز، لنتعاهد معا على رفع الحرمان وإنصاف المظلومين الموقوفين وأن نكون دائما على طريق تقديم الخير والاستقرار والازدهار لهذا البلد، ومن غير الرئيس الحريري قادر على ذلك".

ثم رد الرئيس الحريري فقال: "يشرفني أن أكون في هذا البيت، وتاريخنا كانت العلاقة مميزة بيننا وهي مستمرة إن شاء الله. نحن معا في بناء الوطن والحفاظ على استقلاله واستقلال قراره من أي وصاية خارجية.

منزل حسون

بعد ذلك، زار الرئيس الحريري نائب رئيس بلدية السفيرة عبد الله حسون في دارته حيث كان في انتظاره حشد كبير من الأهالي، تحدث أمامهم الرئيس الحريري فدعا إلى كثافة المشاركة في الانتخابات النيابية من أجل الحفاظ على مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

حجر الأساس لمستوصف الحريري

ثم وضع الرئيس الحريري حجر الأساس لمستوصف الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السفيرة بحضور حشد كبير من المواطنين.

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