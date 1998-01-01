الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الخطيب يلتقي اهالي وفعاليات ...وعقيلته تقيم لقاء لسيدات المنطقة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال التقى المرشح عن المقعد السني في دائرة حاصبيا ومرجعيون، دائرة الجنوب الثالثة، عماد الخطيب، يرافقه الشيخ علي الحسين، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل زياد ضاهر، حشدا من اهالي كفرشوبا المقيمين في منطقة المية ومية، شرق صيدا، الذين استقبلوه بنثر الورود ونثر الأرز والزغاريد، حيث القيت كلمات أكدت على انه كل يوم يزداد حب الناس للمرشح الخطيب "الذي نتوسم فيه خيرا، وبمشروعه الإنماء والتنمية والعمل من اجل منطقته وأهله وناسه، الذي بدأ به قبل ان يترشح الى الإنتخابات النيابية وهو سيكمل هذه المسيرة".



وشكر الخطيب الحضور على دعمهم ومساندتهم له، مؤكداً على ننا "سنكمل المشوار والمسيرة معا، وفي 6 أيار انتم ستصنعون الفرق".



كما وزار المرشح الخطيب رئيسي بلديتي الفرديس والكفير، الشيخ بسام سليقا وصقر نوفل، في قضاء حاصبيا، وعدد من العائلات والفعاليات في بلدتي الهبارية ومرج الزهور، حيث تم التشاور في شؤون وشجون المنطقة، التي عانت الكثير من الحرمان والإهمال، وهي احوج ما تكون لخلق فرص عمل للشباب للبقاء في قراهم.



من جهته اكد الخطيب خلال لقاءاته "انني سأكون صادقا معكم وعند حسن ظنكم في العمل معكم يدا بيد"، مشيداً "بزيارة الرئيس سعد الحريري الى مرجعيون وحاصبيا والعرقوب، والتي تساهم في احتضان الدولة لها، وتشجيع القطاعات السياحية والإنمائية والزراعية وكل مناحي الحياة، خاصة واننا نريد ان نكون في كنف الدولة".



الى ذلك، كانت عقيلة المرشح الخطيب الأميرة ندوة الحرفوش الخطيب، قد أقامت لقاء تعارفيا شارك فيه حشد من السيدات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب، وذلك في مطعم النايات في جديدة مرجعيون، حيث شكرتهن الخطيب على المشاركة في هذا اللقاء، وقالت: "نحن، كنا وما زلنا، معكن ومع اهلنا في هذه المنطقة العزيزة من لبنان، بمعزل عن الإنتخابات ونتائجها".



من جهته المرشح الخطيب توجه الى السيدات بالقول: "أنتن من تصنعنا التغيير وتعرفن كل الخدمات التي تحتاجها منطقتنا، وسنعمل جميعا على تحقيق ذلك".



عمر يحيى - العرقوب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر