أشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب​وليد جنبلاط، في تصريح له من برجا، إلى أن "ظروف سياسية حالت دون تمثيل برجا في لائحة المصالحة والوقت ليس للدخول في المناكفات وسنخوض​الانتخابات​صفاً واحداً مع الحلفاء"، مؤكدا "اننا حاولنا الاعتراض على قانون الانتخاب​ولم ننجح في منعه"، مشيرا الى انه "بعد هذه التجربة لا بد من قانون عصري سياسي علمي ولكن اليوم نقبل بالواقع ونخوض المعركة ونترك لضميركم قضية الصوت التفضيلي".



وكشف جنبلاط اننا "في انتخابات المغتربين وزعنا الصوت التفضيلي على المرشحين وكانت التجربة ناجحة"، مضيفا: "لست هنا لأقدم وعودا ولاحقا على اللائحة ان تدرس حاجات الاقليم بشكل عام".



وشدد على أن "خصومتنا هي مع الذين لا يريدون الدولة ويدعمون ​الفساد​"، مؤكداً أن "هذا الكلام سنقوله في أي مكان لأن الفساد لا يمكن أن يعيش مع التحرير ولا مع المقاومة". وأضاف: "إذا كانوا يريدون منعنا عن مقعد نيابي فلا يمكنهم منعنا من التعبير عن رأينا كما نريد وفي الوقت الذي نريد".