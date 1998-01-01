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جنبلاط: العلاقة مع 'المستقبل” ممتازة
 
 
 
 
 
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٢٨ نيسان ٢٠١٨
 
أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط أن 'العلاقة مع تيار المستقبل ممتازة، ونحن حلف واحد وسيبقى”، مشدداً على أن 'حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل في صف واحد في الجبل”.

كلام جنبلاط جاء خلال زيارته دارة النائب علاء الدين ترو في بلدة برجا السبت 28 نيسان حيث كان في استقباله حشدٌ كبير من أهالي البلدة وجوارها.

وتوقف جنبلاط عند مسألة تمثيل برجا في لائحة المصالحة، فقال: 'هناك ظروف سياسية حالت دون تمثيل برجا في لائحة المصالحة، وسنخوض الإنتخابات صفاً واحداً مع الحلفاء، ولن أقدم أي وعد، ولائحة المصالحة تعرف حاجات الإقليم وستقوم بواجباتها”.

ولفت جنبلاط إلى أن 'رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو رئيس جمهورية لبنان إلى آخر لحظة وإلى إشعار آخر”، مشيراً إلى أن 'انتخابات المغتربين كانت تجربة ناجحة ولقد وزعنا الصوت التفضيلي على المرشحين”.

ورأى أنه 'لا بد من قانون عصري وعلمي بعد 6 أيار، وسنخوض المعركة بالقانون الحالي”.
 
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