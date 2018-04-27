الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري يواصل جولته في الضنية: سنواصل المسيرة معاً في 6 أيار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يواصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جولته في منطقة الضنية، ولدى وصوله موكبه إلى بلدة بخعون، استوقفه الأهالي في بخعون الشرفة بحشد كبير وسط إطلاق الأسهم والمفرقعات ونحر الخراف.



كما أقام رجل الأعمال شاكر الصمد استقبالا حاشدا للرئيس الحريري في دارته ببخعون ردد خلاله الأهالي هتافات التأييد للرئيس الحريري ومرشحي "المستقبل لطرابلس والمنية والضنية".

وعند الثالثة من بعد الظهر، أقام القنصل سعيد طراد مأدبة غداء على شرف الرئيس الحريري في دارته بالبلدة، بحضور النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز والمرشح سامي فتفت ومخاتير وأعضاء المجالس البلدية في المنطقة وفعاليات وحشد من المواطنين.

استهلت المأدبة بكلمة ترحيبية من صاحب الدعوة أكد فيها أنه في السادس من أيار، ستوجه الضنية وعلى طريقتها، تحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صناديق الاقتراع.

ثم تحدث الرئيس الحريري فشدد على أهمية كثافة الاقتراع، مؤكدا أن إقبال المواطنين على الانتخاب من شأنه أن يفشل مخططات البعض بتحجيم تيار المستقبل ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال: "لطالما كانت الضنية وفية لمسيرة الشهيد حتى أيام الوصاية السورية، فهي تحدت تلك الوصاية وانتخبت النائب أحمد فتفت، وكذلك فعلت في انتخابات العامين 2005 و2009. فأنتم أشخاص صادقون وشرفاء ولا تطعنون بالظهر".



سير الضنية

وبعد الغداء، انتقل الرئيس الحريري، يرافقه النائب قاسم عبد العزيز والمرشح سامي فتفت إلى بلدة سير الضنية، حيث أقيم له استقبال شعبي كبير وسط البلدة.

وخاطب الرئيس الحريري المحتشدين بالقول: "يكبر القلب برؤياكم، وقد تذكرت الوالد رحمه الله حين مر بهذه البلدة، وها أنا اليوم معكم. نحن صادقون معكم دائما وأنتم حافظتم على مسيرة الرئيس الشهيد التي سنواصلها معا في السادس من أيار إن شاء الله".

وأضاف: "جميعكم يرى مقدار التحدي على منطقة طرابلس-المنية-الضنية، وأنا أطلب منكم أن تظهروا لهم جميعا أن هذه المنطقة الطيبة ما زالت مع سعد الحريري ومسيرة الرئيس الشهيد".

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