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ستريدا جعجع: زمن الاقطاع ولّى
 
 
 
 
 
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٢٨ نيسان ٢٠١٨
 
أشارت النائب ستريدا جعجع​ إلى أنها سعت، إلى جانب النائب​إيلي كيروز​، إلى تعميم ثقافة سياسية جديدة وممارسة سياسية وتنظيمية مختلفة في منطقة بشري، قائلة: "زمن الإقطاع ولّى".

وخلال احتفال لمناسبة افتتاح حزب "القوات اللبنانية" بيت الطالب في الضبية، تابعت: "أوليتمونا ثقتكم الغالية في أيار 2005، وعاهدنا الله وعاهدناكم بأن نعمل للمصلحة العامة وليس لأيّ مصلحة خاصة".

وأوضحت أنّ "هذا المشروع يساعد ويساهم في بقاء أهلنا متجذرين في قراهم وبلداتهم وأرضهم، فلا يعود أهل جبة بشري ملزمين بالنزوح مع أولادهم إلى المدن لمواكبتهم في مراحل تعليمهم الجامعي".
 
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