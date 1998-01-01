الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري بإعلان البرنامج الانتخابي للائحة الكرامة: ممنوع سلب أهل صيدا وجزين تمثيلهم السياسي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبرت رئيسة لائحة التكامل والكرامة في دائرة صيدا جزين النائب بهية الحريري ان الذين اغتالوا رفيق الحريري لم ييأسوا حتى اليوم من محاولة منع اللبنانيين من أن يكون لديهم دولة تشبههم وتشبه طموحهم ونجاحهم وتفوقهم في كلّ مجال وفي كلّ مكان من هذا العالم.. وان صيدا في 6 أيار وفي عيد شهداء لبنان ستكون وفيةً لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسنمضي قدماً إلى الأمام حيث أرادنا أن نكون ..



كلام الحريري جاء خلال حفل اطلاق البرنامج الانتخابي للائحة التكامل والكرامة ( صيدا- جزين) حيث اكدت اننا نبدأ اليوم زمناً جديداً يتحمّل فيه الشباب المسؤولية الأولى عن حماية الإنجازات وتحقيق الأحلام وإنجاز التّكامل بكرامة بين صيدا وجزين وقالت: ممنوع بعد اليوم أن يختصر أحد أهل صيدا وجزين ويسلبهم تمثيلهم السياسي، لأن صيدا من الآن فصاعداً سيدة نفسها ولا أحد يستطيع أن يلغي صيدا وجزين، ولا أحد يستطيع أن يكسر عنفوانهما. وصيدا تأمر وجزين تأمر ونحن ننفّذ.



وشارك في الحفل الذي اقيم في قاعة المؤتمرات في La Salle - الرميلة اعضاء لائحة التكامل والكرامة " المرشح عن المقعد السني الثاني في صيدا المحامي حسن شمس الدين ، المرشحان عن المقعدين المارونيين في جزين المحامي امين رزق والسيدة انجيل خوند والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في جزين الدكتور روبير خوري" . وحضر ممثلو كافة القطاعات التي شاركت في لقاءات وورش عمل نظمتها الحريري على مدى نحو شهرين وعرضت فيها تباعا مشاريع المدينة المنجزة والقائمة وما تحتاجه صيدا وجزين واقتراح افكار وحلول للعديد من المشكلات التي تعانيها وتم لحظها جميعا ضمن البرنامج الانتخابي لـ"لائحة التكامل والكرامة".



وتقدم الحضور : رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف والسيد شفيق الحريري ، ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري واعضاء المنسقي ومستشار امين عام التيار احمد الحريري رمزي مرجان وعدد من رؤساء بلديات اتحادي بلديات صيدا- الزهراني ومنطقة جزين ومن مخاتير صيدا وبعض بلدات جزين ، وفاعليات وهيئات اقتصادية وتربوية واجتماعية ونقابية وصحية واستشفائية ومهن حرة( مهندسين ومحامين واطباء وصيادلة ...) وصيادين وحرفيين وقطاعات أهلية ونسائية وشبابية ورياضية وحشد كبير من المدعوين .



سنجر



بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيب من عبد الرحمن سنجر بإسم فريق الشباب والشابات الذين اعدوا البرنامج الانتخابي فقال: منذ سبعة أسابيع أعطت النائب السيدة بهية الحريري الثقة والفرصة للشباب ليكتبوا برنامجها الانتخابي وكانت مُصرّة على أن يحلم الشباب ويترجموا كل أحلامهم لأهداف ومشاريع واقعيّة تلبي تطلعاتهم وهواجسهم.. الشباب الذين أفتخر أن أكون واحدا منهم والذين يعرفون جيدا " شو عنا بصيدا .. وشو لازمنا بصيدا" . حوالي 30 شابا وصبيّة قمنا بجمع زملاء وأصحاب لنا من صيدا وجزّين حتى اصبحنا أكثر من 260 شخصاً اشتغلنا يوميّاً على البرنامج بآليات ومنهجيات معيّنة ،خلال تلك الأسابيع التي مرت منذ انطلقنا وجدنا فرصة لنكتشف قدراتنا ومدينتنا أكثرووصلنا لهذه النتائج .العمل كلّه اليوم أساسه أحلام الشباب باشراف وتخطيط من الخبراء لينفذها المسؤولون.



الحريري



ثم اعتلت النائب الحريري المنصة مقدمة فريق العمل الشبابي الذي شارك بوضع البرنامج والقت كلمة استهلتها بالقول: نلتقي اليوم نحن وإيّاكم لننهي 40 سنة من رفع الحرمان وإهمال الدولة اللبنانية على مدى عشرات السنين .. ولننهي ايضا سنوات طويلة من التعب والتضحية والمحبة والعطاء .. لنرفع عن صيدا والمنطقة آثار الحرب والإحتلال .. و40 سنة من العمل لحماية تاريخ صيدا وآثارها .. التي تمتد لآلاف السنين .. و40 سنة من زرع الأمل وفتح آفاق المستقبل.. وتأمين العلم والمعرفة والعمل.. لكلّ أهلنا في صيدا والجوار .. نبدأ اليوم زمناً جديداً يتحمّل فيه من الآن فصاعداً المسؤولية الأولى عن حماية الإنجازات وتحقيق الأحلام وإنجاز التّكامل بكرامة بين صيدا وجزين شابات وشباب صيدا وجزين وبرعاية ومواكبة من كبار صيدا وخبرائها وإختصاصييها .. حتى تكون صيدا أول مدينة في لبنان شبابها هم من يضعون برنامجها الإنتخابي .. ويعرفون ماذا لديهم وماذا يريدون.. وهم من سيحمل من الآن فصاعداً أحلامهم وطموحاتهم ومستقبل مدينتهم ومنطقتهم .. وأنا يشرفني مع زملائي من لائحة التكامل والكرامة .. صيدا - جزين ان نضع بين أيدي الشابات والشباب كلّ كلمة قالها أهلنا وكل همّ عبروا عنّه .. وضعناه بين أيديهم حتى يكتبوا هذا البرنامج الإنتخابي الذي هو خطة عمل لمتابعتهم لقضايا مدينتهم ومنطقتهم .. يوما بيوم .. وساعةً بساعة .. وكلّ سنة في مثل هذا اليوم سنجتمع في المؤتمر الإنمائي الدائم لصيدا وجزين لنقول ماذا حقّقنا وماذا يجب ان نحقّق .. والأهداف التي وضعت .. وكلّنا سنكون الهيئة العامة لهذا المنتدى الذي سيتم شهرياً وللعمل على تحقيق الأهداف .. بشكل دائم ومتواصل ..



اضافت: انني أعتزّ وفخورة وسعيدة بشابات وشباب صيدا وجزين ، وعلمهم ومعرفتهم ومحبتهم لمدينتهم ومنطقتهم ولوطنهم لبنان .. وهذه التجربة ستعمّ كلّ المناطق ليكون التّمثيل السياسي يليق بطموحات الشّابات والشباب ويليق بتضحيات الأمهات والآباء ويليق بصبر وإيمان الجدّات والأجداد ..وبهذه التجربة تكون صيدا وجزين تشبه أهلها بشاباتها وشبابها وتستحقّ أحلامهم ومعرفتهم ويستحقوا ان نكون بتصرفهم .. كما كنّا منذ 40 سنة بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لم يطلب احد منه ولا أجبره أحد حتى يضحي بحياته وبثروته من أجل نهوض منطقته.. ووطنه الحبيب لبنان..وان يقدّم حياته دفاعاً عن لبنان الكرامة والإزدهار والمحبة والسلم الأهلي.والذي لم ييأس الذين اغتالوه حتى اليوم من محاولة منع اللبنانيين من أن يكون لديهم دولة تشبههم وتشبه طموحهم ونجاحهم وتفوقهم في كلّ مجال وفي كلّ مكان من هذا العالم.. ونحن اليوم نقتدي بشجاعته وإيمانه لنجدّد إرادته وثقته بشابات وشباب لبنان وأنهم قادرون على التّفوق والنّجاح في أرقى جامعات العالم .. والكلّ يعرف أنه ما من شابة وشاب خذلوا رفيق الحريري بعلومهم ودراستهم ونجاحهم .. وطوال عمره رفيق الحريري لم يكن يريد إلاّ لبنان الأحلى ولبنان الأكبر ولبنان الموحّد والمستقر والمزدهر .. ولهذا السبب كانت جريمة الإغتيال حتى يبقى لبنان يعيش في الماضي وفي النّزاعات وفي الطائفية والمذهبية والسّيطرة والهيمنة وقهر الإرادات.. وصيدا في 6 أيار في عيد شهداء لبنان ستكون وفيةً لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري .. وسنمضي قدماً إلى الأمام .. حيث أرادنا أن نكون.



وتابعت: اني أتشرف اليوم بأن أقدم شابات وشباب صيدا وجزين ليقدّموا لكلّ شابات وشباب لبنان النموذج الأمثل لإيمانهم بوطنهم وبأنهم قادرون على قيادته وإدارته وإنّهم شركاء كاملين في صناعة المستقبل .. ممنوع بعد اليوم أن يختصر أحد أهل صيدا وجزين .. ويسلبهم تمثيلهم السياسي، لأن صيدا من الآن فصاعداً سيدة نفسها ويمثلها شاباتها وشبابها برعاية كبارها وعمّالها وصيّاديها وأهل الحرف والمهن والبساتنية والصناعيين والأطباء والمهندسين والمحامين والإداريين، وكلّ أهل الإختصاص ، والتربويات والتربويين ..لقد أصرينا على ان نعرف ماذا يريد شابات وشباب صيدا وجزين ولذلك قمنا بوضع استمارة لــ 3050 صبية وشاباً في المرحلة الثانوية لنحدّد هويتهم الإبداعية ورغبتهم العلمية التخصصية .. وبنينا برنامجنا الإنتخابي على أساس كلّ كلمة قالها أهلنا في لقاءاتنا العامة والتّخصصية .. ونحن وإيّاكم من الآن فصاعداً سنعود ونؤكد أن لا أحد يستطيع أن يلغي صيدا وجزين، ولا أحد يستطيع أن يكسر عنفوانهما. وصيدا تأمر وجزين تأمر ونحن ننفّذ. هكذا كنّا على مدى 40 سنة وهكذا سنبقى ونحن وإيّاكم في 6 أيار سنقول للقاصي والدّاني "ما حدا أكبر من صيدا وجزين" .. عشتم .. عاشت صيدا وجزين .. عاش لبنان ..



واعلنت الحريري في ختام كلمتها ان الرئيس سعد الحريري سيزور صيدا في 2 أيار وسيمضي نهارا فيها وانه سيكون هناك مهرجان شعبي في اليوم نفسه في دارة السيد شفيق الحريري في صيدا ، وقالت: " سعد الحريري سيكون معنا وقائدنا حتى نستطيع نحن واياه ان ننفذ أحلام الشابات والشباب والكبار والصغار".



عرض البرنامج الإنتخابي



بعد ذلك قام الشاب محمد الحريري بعرض منهجيّة وضع البرنامج الانتخابي ونتيجة إحصاءات قام بها الشباب وبنوا على أساسها أهداف ومشاريع البرنامج.. حيث قام مع " لارا ابو ظهر ومحمد ناصر وحنين الخليلي وريم مكاري وملاك البابا ومالك جباعي وريم حنيني " من فريق الشباب والشابات الذين شاركوا بوضع البرنامج الانتخابي ، بعرض العناوين العريضة والمحاور الأساسية له ، قبل أن يتحدث المستشار القانوني للائحة التكامل والكرامة المحامي أيمن البوظ عرض آلية المتابعة التي ستعتمد لتنفيذ هذا البرنامج والذي تتمحور أهدافه حول العناوين التالية :



-المحور الأول:فرص العمل



الهدف 1: رصد فرص العمل الشاغرة والترويج لها



الهدف 2: تعزيز تأمين فرص عمل في القطاع العام



الهدف 3: تشجي الإستثمار في القطاع الخاص



الهدف 4: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص



الهدف 5: العمل على حماية حقوق العمال والموظفين اللبنانيين







-المحور الثاني: النفط والغاز والبنى التحيتة والخدمات



الهدف 1: الإستثمار بالموارد البشرية اللنبانية لتأهيلها للعمل في القطاع النفطي



الهدف2: إستكمال إنشاء المرفأ التجاري تحديد وظيفته في خدمات القطاع النفطي



الهدف 3: تطوير شبكات المياه في المدينة لستوفي المعايير البيئية



الهدف 4: تأمين شبكات تقنية متطورة للإكتفاء الخدماتي الذاتي لصيدا وجوارها



الهدف 5: تطوير عمل النقل العام في المدينة والجوار



الهدف 6: تأهيل المنطقة الصناعية وتنظيمها



الهدف 7: تأهيل شبكة الطرقات لربط صيدا وجزين بالمحيط



-المحول الثالث: تطوير المستوى الصحي



الهدف 1: تعزيز السياحة الإستشفائية في مدينة صيدا



الهدف 2: تفعيل وتشغيل المستشفى التركي التخصصي لمعالجة إصابة الحروب والحروق



الهدف 3: تطوير وتجهيز مستشفى صيدا الحكومي ومستشفى جزين الحكومي



الهدف 4: مأسسة التشبيك والتعاون بين المستشفيات



الهدف 5: فتح مستوصفات جديدة وإعادة تأهيل وتطوير وتفعيل المستوصفات الموجودة



الهدف 6: إعطاء المريض الحق الكامل في الطبابة وتسهيل عميلة الإستشفاء



-المحور الرابع: الإستدامة البيئية



الهدف 1: حماية الإنجاز البيئي من خلال حلول بيئية مستدامة للتخلص من العوادم ومشكلة الرائحة في المدينة.



الهدف 2: معالجة مياه الصرف الصحي بنظام متكامل في المدينة



الهدف 3: إدارة المساحة العامة الخضراء بطريقة فعالة



الهدف 4: تعزيز مفهوم الأبنية الخضراء في المدينة



الهدف 5: تطوير شاطئ صيدا كمرفق سياحي يعزز علاقة المواطنين مع البحر



الهدف 6: إستخدام الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء



الهدف 7: دعم المشاريع الإستثمارية التي تعزز التنمية الريفية







-المحور الخامس:



التنمية الثقافية والسياحية



الهدف 1: التنمية السياحية للمدينة عن طريق تطوير وتفعيل الشاطئ الصيداوي



الهدف 2: إستثمار الواجهة البحرية ومداخل المدينة لإضفاء صورة سياحية دولية للمدينة



الهدف 3: تفعيل دور الأماكن السياحية التراثية في المدينة ثقافياً وسياحياً



الهدف 4: تفعيل التنمية الثقافية التربوية في المدينة



-المحور السادس:



التعليم والتمكين وتنمية القدرات الإبداعية



الهدف 1: تطوير الإختصاصات الجامعية بما يتلاءم مع المتطلبات العلمية وسوق العمل



الهدف 2: توجيه وتنمية القدرات المهنية والأكاديمية لطلاب المدارس والجامعات للربط بسوق العمل



الهدف 3: تنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب



الهدف 4: إستخدام التقنيات الحديثة في مناهج التعليم



الهدف 5: تفعيل أداء ودور الشبكة المدرسية لصيدا والجوار



الهدف 6: إقرار وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق الأساتذة.



وفي ختام المهرجان ، قدمت الحريري المخترع الصيداوي الشاب المهندس وسيم الحريري الذي فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية لابتكارات العلوم والتكنولوجيا لعام 2018 عن اختراعه " روبوت" يوزع وجبات الطعام على مرضى المستشفيات في التوقيت الصحيح. حيث القى المهندس الحرير يكلمة بالمناسبة حيا فيها الشباب والشابات المشاركين بوضع البرنامج الانتخابي وقدم نبذة عن اختراعه معبرا عن اعتزازه بأن يكون في مدينته وبين اهله وشاكرا النائب الحريري على رعايتها ودعمها. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر