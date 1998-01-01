الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أحمد الحريري من البقاع الغربي: المعركة سياسية مع لائحة يوجهها نصر الله والأسد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال واصل الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، جولته في البقاع الغربي وراشيا، التي تخللها في اليوم الثاني سلسلة لقاءات وزيارات في كفريا، حوش الحريمة، الروضة، الخيارة، لوسي والرفيد، في حضور عدد من مرشحي لائحة "المستقبل للبقاع الغربي وراشيا": زياد القادري، محمد القرعاوي، أمين وهبي، ومنسق عام المنطقة محمد حمود.



فطور حسان رحال في كفريا

بداية اليوم الثاني كانت من كفريا، من دارة حسان رحال، الذي أقام فطوراً صباحياً على شرفه، أكد في خلاله "أن التضامن مع الرئيس سعد الحريري واجب علينا والوقوف إلى جانبه أمر لا بد منه، فمن يشغل حياته في سبيل البلد وشعبه أقله أن نقف وقفة عز إلى جانبه".



ورد أحمد الحريري بكلمة قال فيها:" الرئيس سعد الحريري يضحي ويصبر في سبيل حماية الوطن وتفادي الخراب والدمار وخلايا الارهاب كما يحصل في الدول المجاورة"، مضيفاً :"لطالما وقفت كفريا معنا وشدت على أيدينا وستبقى كما عهدناها وفيه لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



ثم قام بسلسلة زيارات بعد الفطور لكل من: محمد حسين، أحمد الضايع، نبيل المصري، حسن جراح، مكة مكة والشيخ محمد الصياح.

الرفيد

من كفريا توجه أحمد الحريري إلى بلدة الرفيد، حيث شارك في لقاء في قاعة المسجد، تخلله كلمة لرئيس بلدية الرفيد أكرم عثمان الذي قال: "لطالما خصنا الرئيس الحريري بمشاريع انمائية لمنطقتنا سنقف اليوم الى جانبه في هذه الاستحقاق الانتخابي".



من جهته، قال مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الإسلامية علي الجناني أن "الرفيد تقف مع نهج الرئيس الحريري الاسلامي المعتدل بالعقل والقلب، وأنها مع الزعامة التي يستكملها الرئيس سعد الحريري عبر حواراته، أسلوبه، ومنهجه، وحتى عبر السلفي التي يأخذها".



أما أحمد الحريري فرد بكلمه أكد فيها أن "الرفيد هي من المناطق التي ينبع منها الرجال، واستكمالنا لنهج الاعتدال هو الخلاص وعلينا الحفاظ عليه

الطراس .. وكفردنيس

ثم توجه أحمد الحريري إلى كفردينس، حيث زار منزل بسام الطراس مواسياً اياه بمصابه بعدما توفي ولده ووالده، ووجه الطراس كلمه للأمين العام شاكراً فيها زيارته، ومباركاً جميع مساعي الرئيس سعد الحريري التي يقوم بها في سبيل حماية وطننا لبنان.



ثم التقى أهالي كفردينس في قاعة البلدة، واستمع إلى مطالبهم بشأن أولادهم الموقوفين، ووعد بأن يسعى جاهداً بأن يشمل العفو جميع المظلومين.

غذاء رباح في السهول



ثم لبى دعوة علي رباح إلى مأدبة غذاء أقامها على شرفه في مجمع السهول، وأكد في خلالها أن "بلدة حوش الحريمة ستبقى وفيه لهذا النهج"، في حين شدد أحمد الحريري على أن "هذه المعركة هي معركة سياسية وعلينا أن نكثف نسبة الاقتراع".



الروضة .. والخيارة

ووسط حشد كبير من الاهالي، استقبلت عشيرة الفضل في بلدة الروضة، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مؤكدين له تضامنهم وتأييدهم الكامل ومُضيهم في هذه النهج لآخر نفس.



ثم زار رئيس البلدية السابق وليد عبد الرزاق في الروضة، قبل أن ينتقل إلى بلدة الخيارة، حيث زار كل من: قاسم المظلوم، خالد الملط وعلي الكردي.

حوش الحريمة

من الخيارة توجه أحمد الحريري إلى حوش الحريمة، حيث قام بسلسلة زيارات لكل من: د. أحمد رباح، عمر عواض، علي العدوي، محمد حسن حندوس و عبدو حسن الفرو.

عشاء في لوسي

ثم لبى أحمد الحريري دعوة عائلة الصيفي إلى عشاء تركيمي في منزل الحاج أحمد الصيفي في لوسي.

وألقى الحاج علي صيفي كلمه باسم العائلة قال فيها:" فلنضع نصب أعيننا الرئيس الحريري ونؤيد مشروعه الذي يستكمله معنا، للبنان الدولة لا الدويلة ولتكن اصواتنا لتيار المستقبل لنقطع على الباقي احتمال خرقهم في لائحتنا".



ورد الأمين العام بكلمة أكد فيها "أن الاستحقاق بدأ بالاغتراب، اي أن عقارب الساعة بدأت بالعد التنازلي بين من سيختار لائحة حره مستقلة، من سيختار لائحة يعطيها حسن نصرالله وبشار الأسد توجيهات". وأضاف: "سعد الحريري وتيار المستقبل لا يركعون الا لربهم سبحانه وتعالى، وعائلة الصيفي من العائلات التي لطالما كانت وفيه لخط الاعتدال"، مستذكراً الحاج خليل الصيفي رحمه الله". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر