الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحريري: 6 أيار هو موعد الصدق والوفاء والولاء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند العاشرة والنصف الى بلدة دير عمار في مستهل يومه الثاني في جولته لمنطقة الشمال، حيث كان في استقباله رئيس البلدية خالد الدهيبي وفي حضور المرشح على لائحة تيار المستقبل عثمان علم الدين وحشد من ابناء البلدة ، واستقبل بالهتافات والزغاريد المؤيدة له، وبعد كلمة ترحيبية من رئيس البلدية الدهيبي، القى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: يشرفني وجودي في دير عمار بلدة الوفاء والمحبة بلدة وسام عيد الذي بدأ بكشف الحقيقة في المحكمة الدولية ، هذه المدينة كلها محبين اوفاء وشرفاء، المنية اليوم امام مفترق تاريخي خصوصا في هذه الانتخابات، لدينا مرشح واحد وهو عثمان علم الدين، افضل شيىء في المنية ان الصوت التفضيلي سيكون لشخص واحد هو عثمان علم الدين،وللائحة تيار المستقبل طرابلس-المنية -الضنية.



اضاف: هناك البعض من يدعي انهم في مسيرة رفيق الحريري، ولكن مسيرة رفيق الحريري هي مسيرة انماء واعمار ووفاء وولاء وصدق، وان شاء الله سنكمل هذه المسيرة اطلب منكم جميعا في السادس من ايار ان يكون الصوت التفضيلي لعثمان علم الدين الذي يمثلنا، وهو يتمتع بالوفاء والصدق،في السادس من ايار على الجميع النزول لنريهم من هو تيار المستقبل،وللتاكيد ان المنية هي فعلا مدينة رفيق الحريري، ودير عمار مع رئيس بلديتها هو صديق وصدوق وهو دائما كان معنا، وسنستمر بالانماء واعلم ان هناك الكثير من المشاريع الانمائية التي يجب ان نقوم بها لهذه المدينة الخيّرة وان شاء الله سننفذ هذه المشاريع، واود شكركم جميعا لانكم بالفعل يكبر بكم القلب، وانا متاكد اننا سنكمل المشوار مع بعضنا البعض، في السادس من ايار سننزل الى الانتخابات، خصوصا بوجود العديد من اللوائح التي تحاول تحجيم تيار المستقبل، في السادس من ايار سننزل جميعا وننتخب”زي ما هي”.



ثم انتقل الرئيس الحريري الى دير عمار، حيث كانت له محطة شعبية في منزل ابو ربيع عيد واقيم استقبال شعبي كبير ونحرت الخراف، ثم انتقل بعد ذلك الى منزل عائلة الشهيد وسام عيد حيث استقبل من قبل اهالي بلدة دير عمار ةفي مقدمتهم والد ووالدة الشهيد وسام عيد.



وفي المناسبة تحدث تحدث الرئيس الحريري فقال: وسام عيد قدم حياته من اجل الحقيقة،هذا المنزل يعني الكثير بالنسبة، لي وهذا الدم الذي سال في هذا المنزل من اجل معرفة الحقيقة والمحمكة الدولية، ان شاء الله الحقيقة ستظهر وايضا في اغتيال وسام، ومحمد شقيق وسام عيد الذي هو بجانبي دائما في سرية الحرس الحكومي سنكمل المسيرة سويا، اود ان اشكر ام وسام وابو وسام في هذه المناسبة وسنكمل الطريق معا.



وتحدثت والدة الشهيد عيد فقالت: 'الله يرحم الشهيد الرئيس رفيق الحريري ويحمي الرئيس سعد الحريري، وان شاء الله يبقى مرفوع الراس وزيارته لدير عمار هي فخر لهذه البلدة ولنا جميعا، ونحن نعلم ان دم ولدي وسام في ايدي امينة، وان شاء الله تظهر الحقيقة والرئيس الحريري حبيب الشعب اللبناني”.



المنية



وقال الرئيس الحريري من المنية: المنية مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سنكمل المشوار مع الناس الطيبين الشرفاء،هناك من يحاول تغيّير هوية المنية، نقول له هوية المنية واضحة اسمها ومسيرتها وصوتها في الانتخابات هي مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من يقول انه مع مسيرة رفيق الحريري ويكون في لائحة اخرى لا يمثل لا الرئيس الشهيد او سعد الحريري، مرشحنا هو عثمان علم الدين وسيكون الصوت التفضيلي له، وفي السادس من ايار ستكون 'زي ماهي” وسألتقي بكم مجددا مساءً في المهرجان .



وعلى طول الطريق الرئيسية في المنية أوقف موكب الرئيس الحريري مرات عدة من قبل المواطنين الذين احتشدوا على جوانب الطريق مرددين الهتافات المؤيدة والداعمة له، مطلقين المفرقاعات النارية ترحيبا بزيارته للمدينة.



وقال لهم: انتم الاوفياء الطيبين، واجمل شيىء هو الوفاء في هذه المدينة مدينة الشهيد رفيق الحريري .



ثم انتقل الرئيس الحريري الى بلدة بحنين حيث كان في استقباله رئيس البلدية مصطفى وهبي، واقيم تجمع شعبي كبير في وسط البلدة من قبل الاهالي الذين قاموا بنثر الارز واطلاق الهتافات المؤيدة له والاسهم النارية ترحيبا بزيارته.



وتحدث الرئيس الحريري الى المواطنين وقال:هناك محاولة لنزع هوية المنية وتبديل اسم رفيق الحريري بوضع اسم اخر، ونحن سيكون لنا رد عليهم في السادس من ايار وسننزل في كل لبنان وسنريهم من هو تيار المستقبل ومن هو سعد الحريري. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر