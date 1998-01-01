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فرعون: جزء من عدم حل الأزمة الإقتصادية عدم الإتفاق على إستراتيجية دفاعية
 
 
 
 
 
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٢٨ نيسان ٢٠١٨
 
أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، المرشح عن المقعد الكاثوليكي في بيروت الأولى، أن ما حدث إقتصاديًا منذ الـ2011 وحتى اليوم يؤثر على كل شاب لبناني، ووجود سلاح غير شرعي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

فرعون وفي حديث عبر الـ”LBCI”، قال: 'على اللبناني ان يكون واعيًا لكل ما يحدث حوله، وأن يعي جيدًا من يختار ليمثله”.

واردف: 'جزء من عدم حل الأزمة الإقتصادية عدم الإتفاق على إستراتيجية دفاعية، فوجود السلاح ادى الى ازمة ثقة وخفف من الإستثمار في لبنان”.

واعتبر ان لبنان يعيش مخاطر عديدة بظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاقليمية وكذلك يعيش ديمقراطية ناقصة ومعطلة.
وأشار إلى أن عدم وجود فرص العمل وفرض الضرائب وغيره مرتبط بالأزمة السياسية الموجودة وبموضوع الاستراتيجية الدفاعية التي لم يتم البت فيها.

وقال: 'لائحة بيروت الأولى تشبه نتيجة انتخابات 2009 التي كانت كل الأنظار علينا فيها إضافة إلى انتخابات المخاتير التي فزنا فيها أيضًا. وبيروت الأولى هي محطة لتأكيد الثوابت في الانتخابات ونشعر بالراحة والقرب من الناس لاتفاقنا على العناوين الوطنية والسيادية”.

ورفض أي محاولة لزرع الفتنة بين ابناء الاشرفية. وختم: 'قامت القيامة حين تحدثت عن تقسيم البلدية ولكن إذا استمر الإجحاف بحقنا سنبحث عن الحلّ”.
المصدر : lbc
 
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