استقرت أسعار النفط في بداية تعاملاتها الأسبوعية، الإثنين، مدعومة بتراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية، إضافة إلى بيانات عن إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة مما يدعم الطلب على الوقود.



وبحلول الساعة (07:16 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.05 بالمائة أو ما يعادل 3 سنتات، إلى 65.52 دولارا للبرميل.



وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.01 بالمائة أو ما يعادل سنتا واحدا إلى 62.04 دولارا للبرميل.



وأعلنت شركة "بيكرهيوز" للخدمات النفطية، الجمعة، تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية الأسبوع الماضي إلى 796 منصة للمرة الأولى في شهرين.