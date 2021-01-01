A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سياسة "المركزي" تستند إلى استقرار سعر صرف الليرة، وهي سياسة ثابتة "ولدينا كل الامكانات للحفاظ على هذا الاستقرار"، مشيراً إلى أن "موجودات المصرف المركزي بلغت 43.2 مليار دولار، واحتياطات الذهب تفوق 11.5 مليار دولار، تضاف إليهما المبالغ الموجودة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة والبالغة نحو 12 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للبنان".



كلام سلامة جاء خلال اجتماع موسع عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع الهيئات الاقتصادية تحدث فيه عن نقاط قوة لدى الاقتصاد الوطني، منتقداً تشهبيه الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد اليوناني، "فاليونان لم يكن لديها قطاع مصرفي قوي وقطاع خاص حيوي واحتياطات كبيرة بالعملات الاجنبية". وحذر سلامة من أن "ضخ مثل هذه الاخبار التي تخوف الناس، من شأنها أن تؤثر سلباً على المناخ العام لاسيما الاسواق والاستثمارات والفوائد، ورغم الصعوبات التي يمر فيها البلد اقتصادياً ومالياً، إلا أن الامور لا تزال تحت السيطرة، كما أننا امام مؤتمرات دولية نأمل نجاحها لأنها ستساعد لبنان في العودة إلى طريق النهوض".



واعتبر أنه "في حال تم اكتشاف النفط والغاز في العام المقبل سيتغير الواقع جذرياً، وحتى قبل حصول التدفقات النقدية" داعياً إلى "دور أكبر للقطاع الخاص وتصغير حجم القطاع العام، إذا ما اردنا أن نزيد النمو ونخلق فرص عمل". ولفت إلى أن الجو العام حالياً لا يشجع على الاستهلاك والاستثمار. وعلينا جميعا المساهمة لإعادة الأجواء إلى وضعها الطبيعي. المصدر : المدن لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر