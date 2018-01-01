الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد ألمانيا: سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف والازدهار للخطر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال - قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز لرويترز يوم الأحد إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستضر بالوظائف والنمو، مضيفة أن أوروبا وغيرها من المؤيدين للتجارة الحرة يجب ألا يسمحوا ببث الفرقة بينهم.



وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز لرويترز في برلين يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني 2017. تصوير: أليكس شميدت - رويترز

وفرض ترامب رسوما جمركية على الواردات يوم الخميس بنسبة 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم، ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما مما يثير مخاوف من حرب تجارية انتقامية قد تدفع الأسعار للارتفاع وتخفض النمو في أنحاء العالم.



وقالت تسيبريز لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني ”سياسات ترامب تعرض نظام الاقتصاد العالمي الحر للخطر'.



وأضافت تسيبريز ”إنه لا يريد أن يفهم بنيته القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأسواق المفتوحة. أي شخص يشكك في هذا، يعرض الازدهار والنمو والتوظيف للخطر'.



وقالت تسيبريز إنه يجب على ألمانيا وحلفائها صون نظام التجارة الحرة وتجنب الانقسام بفعل عرض ترامب بإعفاء بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا واستراليا من الرسوم الجمركية.



وذكرت الوزيرة ”من المهم أن تُظهر أوروبا بشكل جماعي أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات مضادة' وأنه لن تكون هناك تصدعات في التحالف الذي يدعم التجارة الحرة.



ودعا الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة أمس السبت على منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن، مع مناداة طوكيو بتبني ”سلوك متعقل' في نزاع يهدد بالتصاعد إلى حرب تجارية.



وصرحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر لصحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية بأن بروكسل ستواصل السعي لإجراء حوار مع واشنطن من أجل الإعفاء من الرسوم.



وقالت ”ولكن إذا تضررت أوروبا فعليا من الرسوم الجديدة، فسنتخذ إجراءات مضادة'.



وأضافت ”بنينا نظام تجارة عالمي لعقود. الازدهار الأوروبي وملايين من فرص العمل تتوقف عليه-وأوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا عرض أحدهم نظام التجارة العالمي الحر للخطر'. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر