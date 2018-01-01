A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعت الحكومة اليمنية، الأحد، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين، لإيجاد آلية لجمع الموارد وصرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



وقال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية "تستولي على 70% من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من تسديد مرتبات الموظفين".



وأكد المخلافي أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع مرتبات موظفي الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية وضعت ميزانية للعام 2018 تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة (من أصل 21 محافظة)، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه، الممثلة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن ومنسقة الشؤون الإنسانية ليز جراندي.



وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة "اتخاذ مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الحوثيين لأعمال الإغاثة"، وأشار إلى احتجاز الحوثيين قوافل المساعدات الإنسانية ونهبها والاتجار بها في السوق السوداء، وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين.



بدورها، أكدت المسؤولة الأممية، أنها ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب اليمني، وقالت إنها "ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز المهام والخطط"، كما شكرت دعم الحكومة لأجهزة الأمم المتحدة العاملة في اليمن.



ويشكو الموظفون الحكوميون في مناطق سيطرة الحوثيين، من عدم صرف مرتباتهم، منذ حوالي عام ونصف.

المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر