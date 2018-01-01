تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها امس، مع تراجع الدولار مقابل معظم العملات المنافسة، بفعل تباطؤ في نمو الأجور في أميركا قلص التوقعات لزيادات سريعة في أسعار الفائدة.



واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1322.10 دولارا في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيا الأسبوع أيضا بلا تغير يذكر. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم نيسان/أبريل 0.2% لتبلغ عند التسوية 1324 دولارا.



وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 16.58 دولارا لتنهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.5%. وصعد البلاتين 0.9% إلى 960.74 دولارا، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 0.3%. وقفز البلاديوم 1.7% إلى 993.00 دولارا بلا تغير يذكر عن مستواه في نهاية الأسبوع الماضي.