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ترمب ينظر في اعفاء بعض الدول من رسوم الاستيراد
 
 
 
 
 
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٩ اذار ٢٠١٨
 


اعلن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين اليوم الجمعة، ان الرئيس دونالد ترامب قد يُعفي المزيد من الدول من رسوم جمركية على التجارة.


وخلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" التلفزيونية، قال منوتشين: "الرئيس يُمكنه إجراء استثناءات، وتوقعاتي أنه ربما هناك بعض الدول الأخرى التي يدرس (إعفاءها) في الأسبوعَيْن المقبلَيْن".


وأوضح منوتشين أن الإعفاءات لمنتجات محددة سيُقررها وزير التجارة ويلبور روس، معتبراً أن روس "سينشر قواعد تنظيمية سريعاً جداً في شأن كيف يُمكن إعفاء تلك المنتجات".


ووقع ترامب أمراً يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و 10 في المئة على الألومنيوم أمس الخميس، لكنه استثنى كندا والمكسيك.
المصدر : Reuters
 
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