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بيتكوين في ادنى مستوياتها خلال 3 اسابيع ونصف
 
 
 
 
 
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٩ اذار ٢٠١٨
 
انخفضت عملة بتكوين عن تسعة آلاف دولار، الجمعة، لأدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، بفعل مخاوف بشأن حملة من هيئات تنظيمية حول العالم بعد قضايا سرقات كبيرة للعملات الرقمية.

وبحلول الساعة 13:24 بتوقيت غرينتش، انخفضت بتكوين، أكبر وأشهر العملات الافتراضية، في أحدث التعاملات 4.19 بالمئة إلى 8880.10دولار في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبرغ.

وبذلك، واصلت العملة الافتراضية، التراجع لخمس جلسات متتالية، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.
المصدر : سكاي نيوز
 
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