الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد "الحمائية" الأميركية.. هكذا كانت ردة فعل الحلفاء والخصوم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ندد حلفاء واشنطن وخصومها، بالميل الاميركي الواضح نحو الحمائية وبهجوم على التبادل الحر، غداة اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالمنيوم، ما يُثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.





في الغرب، كان الرد حاداً من المانيا احدى ابرز الدول المصدرة في العالم. فقد ندد عدد من المسؤولين بـ"الحمائية" و"استهتار" بالحلفاء و"اجراءات مخالفة للقانون". وأعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن "القلق" غداة انتقادات وجهها ترامب الى برلين حول فائضها التجاري ونفقاتها العسكرية المحدودة في الوقت نفسه برأيه.





الا انها دعت الى الحوار من اجل "اعفاء" الاتحاد الاوروبي من ضريبة بـ 25% على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ و 10% من وارداتها من الالمنيوم. واعتبرت ان "احداً لن يفوز" في حال حصول حرب تجارية عالمية، بينما اوضح ترامب ان مثل هذه الحروب "جيدة ومن السهل كسبها".





ونددت فرنسا وبريطانيا، حليفتا الولايات المتحدة، بالاجراءات الاميركية، بينما انتقدت الصين، الاقتصاد الثاني في العالم، بـ"هجوم متعمد ضد النظام التجاري التعددي".





وندد الاتحاد الاوروبي وبكين خصوصاً بان ترامب برر قراره بدواعي الدفاع الوطني لفرض هذه الضريبة. وردت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم: "لا يُمكن ان نكون تهديداً للامن الوطني الاميركي، لكذلك نتوقع ان يتم اعفاؤنا"، وتُصدّر اوروبا ما قيمته 5 مليارات يورو من الفولاذ ومليار يورو من الالمنيوم سنوياً الى الولايات المتحدة. وتعهد وزير الخارجية الصينية وانغ يي، بـ"رد مؤات" في حال حصول حرب تجارية مع واشنطن.





وفي انتظار دخول قرار ترامب حيز التنفيذ خلال مهلة 15 يوماً، أعد الاتحاد الاوروبي لائحة بمنتجات أميركية قد يفرض عليها ضرائب تشمل: زبدة الفستق وعصير البرتقال.





وفي اليابان، الحليفة الكبرى للولايات المتحدة في آسيا، حذّر الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا من اتخاذ "كل الاجراءات المناسبة". واوضح البيت الابيض، ان كل الدول المعنية يُمكن ان تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة للتفاوض في شأن استثناءات ممكنة.





لكن الاجراء الاميركي لا يشمل كندا، اول شريك تجاري واول مصدر للفولاذ والالمنيوم الى الولايات المتحدة ومثلها المكسيك. ومصير هذَيْن البلدَيْن المجاورَيْن للولايات المتحدة في الامد المتوسط، مرتبط خصوصاً بنتيجة المفاوضات الجارية حول اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية (نافتا).





ووقع ترامب في البيت الابيض الخميس، الوثيقتَيْن المثيرتَيْن للجدل واللتَيْن تُشكلان انعطافاً واضحاً في اتجاه سياسة حمائية، بعد 13 شهراً على وصوله الى السلطة. وعلى صعيد الاسواق المالية في العالم، كان التعامل هادئاً بعد اعلان القرار المتوقع.



المصدر : أ.ف.ب لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر