أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "قوات بلاده فرضت حصارا على مدينة عفرين شمال سوريا وستدخلها في وقت قريب".



وقال في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة: "منذ إطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية تمكنت القوات المشاركة فيها من تحييد 3171 إرهابيا، وأصبحت مدينة عفرين تحت حصارنا وقد ندخلها في أي لحظة".



ولفت الى أن أكثر من 815 كيلومترا مربعا باتت منطقة آمنة بفضل عملية "غصن الزيتون".



وجدد أردوغان وعده بتنفيذ عملية أخرى "ضد الإرهابيين" ستطال مدينة منبج والمنطقة في محيطها، وقال في هذا السياق: "اليوم نحن في عفرين وغدا سنكون في منبج".



وشدد على أن القوات التركية ستطهر الشمال السوري من "الجماعات الإرهابية حتى الحدود مع العراق" بعد تنفيذ العمليتين ضد المسلحين في كل من منطقتي عفرين ومنبج.