الجمعة في ٩ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:53 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أردوغان: قواتنا تحاصر عفرين ويمكنها الدخول في أي لحظة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ اذار ٢٠١٨
 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "قوات بلاده فرضت حصارا على مدينة عفرين شمال سوريا وستدخلها في وقت قريب".

وقال في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة: "منذ إطلاق عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين السورية تمكنت القوات المشاركة فيها من تحييد 3171 إرهابيا، وأصبحت مدينة عفرين تحت حصارنا وقد ندخلها في أي لحظة".

ولفت الى أن أكثر من 815 كيلومترا مربعا باتت منطقة آمنة بفضل عملية "غصن الزيتون".

وجدد أردوغان وعده بتنفيذ عملية أخرى "ضد الإرهابيين" ستطال مدينة منبج والمنطقة في محيطها، وقال في هذا السياق: "اليوم نحن في عفرين وغدا سنكون في منبج".

وشدد على أن القوات التركية ستطهر الشمال السوري من "الجماعات الإرهابية حتى الحدود مع العراق" بعد تنفيذ العمليتين ضد المسلحين في كل من منطقتي عفرين ومنبج.
المصدر : الاناضول
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٨ اذار ٢٠١٨ - الجيش التركي يسيطر على بلدة "استراتيجية" بعفرين »
٨ اذار ٢٠١٨ - وزير خارجية تركيا: عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين »
٧ اذار ٢٠١٨ - تركيا: على واشنطن وقف مرور مقاتلين أكراد من منبج »
٦ اذار ٢٠١٨ - أردوغان: 'تبا لقرارات مجلس الأمن الدولي حيال الغوطة »
١ اذار ٢٠١٨ - أنقرة تعلن تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق عمليتها في عفرين »
١ اذار ٢٠١٨ - أردوغان: لن نتخلى أبدًا عن موقفنا بشأن القدس عاصمة »
١ اذار ٢٠١٨ - أردوغان يدعو موريتانيا إلى الاستفادة من خبرات بلاده »