صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم في اديس ابابا، أن 'اعلان عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بحلول أيار، هو خطوة في الاتجاه الصحيح”، املا حصوله.