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لافروف: اللقاء بين ترامب وجونغ اون خطوة في الاتجاه الصحيح
 
 
 
 
 
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٩ اذار ٢٠١٨
 
صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم في اديس ابابا، أن 'اعلان عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بحلول أيار، هو خطوة في الاتجاه الصحيح”، املا حصوله.
المصدر : future tv
 
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