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انباء لقاء ترامب - كيم ترفع اسعار النفط
 
 
 
 
 
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٩ اذار ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة اليوم مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية بفعل أنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء أمس، بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونغ يانغ إن من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول أيار وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيقبل الدعوة في مكان وزمان سيتحددان لاحقا.

وقادت الأنباء الأسهم الآسيوية إلى الصعود وارتفعت عقود النفط الآجلة مقتفية أثرها وفق ما قاله تجار.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمئة.
 
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