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ترامب يفرض رسوما جمركية... ويستثني كندا والمكسيك
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.
وواصفا إغراقا للصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة بأنه "إعتداء على بلدنا"، أبلغ ترامب مؤتمرا صحافيا أن النتيجة الأفضل هي أن تنتقل الشركات إلى أميركا، وأصر على أن الانتاج المحلي ضروري لإعتبارات الأمن القومي.
وقال "إذا كنتم لا تريدون دفع ضرائب، فلتأتوا بمصانعكم إلى الولايات المتحدة الأميركية".
 
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